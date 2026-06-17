Госавтоинспекторы региона провели профилактическую встречу с дошкольниками.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области уделяют большое внимание профилактике детского дорожно транспортного травматизма.

Полицейские регулярно посещают дошкольные учреждения и проводят с малышами тематические мероприятия, которые помогают снизить число ДТП с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске госавтоинспекторы посетили подготовительную группу одного из детских садов, чтобы поговорить с малышами о безопасности на дорогах.

Сотрудники полиции в доступной форме объяснили детям, что строгое соблюдение ПДД помогает избежать опасных ситуаций.

Особое внимание полицейские уделили важности применения световозвращающих элементов, рассказав, почему так важно носить их на одежде в тёмное время суток и в пасмурную погоду, а затем вручили ребятам световозвращающие фликеры.

В ходе встречи дети под руководством госавтоинспекторов познакомились с основными правилами безопасного поведения на дороге и значениями дорожных знаков, а также, узнали как правильно переходить проезжую часть и как вести себя на пешеходном переходе.

Воспитанники детского сада, в свою очередь, подготовили для полицейских небольшой творческий сюрприз - прочитали стихотворения о Правилах дорожного движения.

В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции призвали ребят быть осторожными и внимательными на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО