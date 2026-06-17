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Началось расселение дома № 20 на улице 22 Партсъезда в Самаре

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17 июня в рамках очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города Самары было принято решение о расселении дома № 20 по ул. 22 Партсъезда, пострадавшего при пожаре.

17 июня в рамках очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города Самары было принято решение о расселении дома № 20 по ул. 22 Партсъезда, пострадавшего при пожаре. Это связано с непрочностью строительных конструкций дома, выявленной в ходе технического обследования здания. Проживание в доме признано небезопасным. До 21:00 17 июня жители могут вывезти из квартир личные вещи. Соответствующие объявления размещены на подъездах, а также в общедомовом чате.

«Решение продиктовано соображениями безопасности: при высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома. Утром провели собрание с жителями, все разъяснили. На базе школы № 163 продолжает действовать штаб, дежурят специалисты Департамента управления имуществом, соцслужб и сотрудники администрации Советского района. Жителям оказываем помощь в оформлении документов и предоставлении жилья в маневренном фонде. Департамент соцподдержки помогает всем жителям оформить материальную помощь», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Для доступа в дом жильцам необходимо подтверждение права собственности или найма. Все, кто не подтверждал его ранее, могут сделать это у специалистов Департамента управления имуществом администрации города Самары, которые работают на базе школы № 163. Всем пострадавшим выделят из городского бюджета материальную помощь, а собственникам, имущество которых пострадало, от 30 000 до 100 000 рублей, в зависимости от причиненного ущерба. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 100 000 рублей.

Для временного проживания жители могут воспользоваться пунктом временного размещения на базе школы № 163 (ул. Свободы, 2г) с последующим предоставлением жилых помещений маневренного фонда или сразу оформить документы на временное проживание в маневренном фонде. В дальнейшем всем собственникам квартир будут предоставлены квартиры для постоянного проживания или выплаты на его приобретение.

Отделение № 58 Почты России, ранее располагавшееся в доме, с 19 июня будет осуществлять обслуживание клиентов на базе действующего отделения почтовой связи по адресу: ул. Победы, 5. В дальнейшем будет приниматься решение о форме и месте размещения постоянного отделения.

Дом № 20 по ул. 22 Партсъезда находится под круглосуточной охраной и наблюдением. После 21:00 здание будет обесточено и отключено от водоснабжения. При этом в домах №№ 22 и 24 по ул. 22 Партсъезда ресурсоснабжающая компания уже восстанавливает газоснабжение. Завтра, 18 июня с 9:00 до 15:00, в связи с проведением ОГЭ на базе школы № 163 штаб будет работать в администрации Советского района (ул. Советской Армии, 27). С 15:00 жителей вновь будут принимать в школе № 163.

Напомним, в результате пожара, произошедшего вечером 14 июня, в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 г.р.

 

Фото:  Пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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