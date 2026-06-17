Министр туризма региона вручила награды самарской команде «Туриады-2026» по познавательному туризму

В министерстве туризма Самарской области состоялось торжественное награждение региональной команды XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026», который проходил с 19 по 23 мая 2026 года в Саратовской области на горнолыжном курорте «Хвалынь». Самарская область показала высокий уровень подготовки и заняла четвертое место в общем зачете соревнований и пятое место по познавательному туризму. Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева вручила Благодарственные письма за проявленный талант, волевые качества, креативность и большой личный вклад в представление на высоком уровне Самарской области в Спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада» в части направления «познавательный туризм».

В дружественной обстановке ребята поделились впечатлениями об участии в соревнованиях.

«Участие в «Туриаде-2026» – это не просто спортивное событие, это возможность для нашей молодежи проявить свои таланты и волевые качества. Я горжусь каждым из вас и уверена, что ваши достижения вдохновят многих на новые открытия и путешествия по нашему прекрасному региону!» – отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Фото: министерство туризма СО