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Министр туризма региона вручила награды самарской команде «Туриады-2026» по познавательному туризму

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В министерстве туризма Самарской области состоялось торжественное награждение региональной команды XIII спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026».

В министерстве туризма Самарской области состоялось торжественное награждение региональной команды XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026», который проходил с 19 по 23 мая 2026 года в Саратовской области на горнолыжном курорте «Хвалынь». Самарская область показала высокий уровень подготовки и заняла четвертое место в общем зачете соревнований и пятое место по познавательному туризму. Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева вручила Благодарственные письма за проявленный талант, волевые качества, креативность и большой личный вклад в представление на высоком уровне Самарской области в Спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада» в части направления «познавательный туризм».

В дружественной обстановке ребята поделились впечатлениями об участии в соревнованиях.

«Участие в «Туриаде-2026» – это не просто спортивное событие, это возможность для нашей молодежи проявить свои таланты и волевые качества. Я горжусь каждым из вас и уверена, что ваши достижения вдохновят многих на новые открытия и путешествия по нашему прекрасному региону!» – отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото:   министерство туризма СО

Теги: Самара Туризм

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