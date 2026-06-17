Более 350 самарских квартир оснастили пожарными извещателями в 2026 году

Более 350 квартир самарцев оснастили пожарными извещателями в 2026 году.



Их получили граждане льготных категорий, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, живущие в квартирах и частных домах. Оборудование приобретается администрацией города и предоставляется гражданам бесплатно. Всего на 2026 год закуплено 660 извещателей.



Автономные пожарные извещатели реагируют на дым и подают громкий сигнал, который может разбудить даже крепко спящего человека. Они работают от батарейки и не требуют прокладывания электрических проводов, включения в розетки. Установить приборы можно самостоятельно, без помощи специалистов.



Подробную информацию по порядку предоставлению автономных пожарных извещателей можно получить по телефону: 8 (846) 332-16-36.