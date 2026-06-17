Самарцев приглашают посетить Галерею ремесел

В день народных художественных промыслов и ремесел самое время побывать в пространстве, где мастера Самарской области демонстрируют свои умения!

В эти дни в Галерее ремесел Агентства социокультурных технологий работает выставка, посвященная головным уборам народов России.

Экспозиция представит около 100 изделий ручной работы от мастеров народных художественных ремесел и промыслов, этнографов, театральных художников, дизайнеров, коллекционеров и исследователей народной культуры. Все они изучают традиции для создания музейных коллекций, театральных постановок, модных дефиле и повседневных образов.

На выставке можно не только полюбоваться на расшитые узорами кокошники, венцы, девичьи повязки, чувашские тухью, хушпу, марийские шарпан, нашмак и другие традиционные головные уборы народов Росс, но и примерить некоторые из них. Например, специально к этой выставке мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Екатерина Саяпина создала авторский девичий венец, который удивительно к лицу многим посетительницам выставки.

Галерея ремесел открыта для посещений с понедельника по субботу, с 10.00 до 18.00. В пятницу до 17.00

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Фото: минкульт СО

Фото: минкульт СО