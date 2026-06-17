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В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый

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В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километров.

В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километров. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и находящегося на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Автомобильная дорога связывает поселок Яблоневый с районным центром и соседними населенными пунктами. В самом поселке отсутствуют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека и фельдшерско-акушерский пункт), поэтому для местных жителей дорога обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинским и социальным услугам в других населенных пунктах. Кроме того, дорога входит в маршрут движения школьного автобуса
В ходе ремонтных работ подрядной организацией выполнено фрезерование старого покрытия и укладка нижнего слоя асфальтобетона. Также в границах поселка Яблоневый в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспорта уже построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения. 
В настоящее время специалисты завершают устройство верхнего слоя покрытия по основному ходу дороги. На завершающем этапе будут отремонтированы пересечения и примыкания, а также установлены новые автобусные павильоны. На всем протяжении участка также планируется установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

«Для поселка это дорога жизни. Здесь, кроме маленького продуктового магазина, больше ничего нет. Раньше дорога была полосой препятствий — больше 40 км/ч не разгонишься. Писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все жители очень рады, что дорогу наконец отремонтировали», - говорит местная жительница Ольга Дворникова.
Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов отметил социальную значимость дорожного объекта. «Основной идеей и целью национального проекта «Инфраструктура для жизн» является качество, безопасность всех участников дорожного движения. В поселке нет социальной инфраструктуры, поэтому жителям важно быстро и безопасно добираться до райцентра. Капитальный ремонт дороги позволит решить многолетнюю проблему», - подчеркнул он. 
Согласно условиям государственного контракта, завершение ремонтных работ на объекте запланировано до 1 ноября. Вместе с тем подрядчик демонстрирует высокие темпы строительства, значительно опережая утвержденный график, что позволяет говорить о возможном досрочном вводе участка в эксплуатацию.
Заместитель генерального директора AO «Корпорация развития Самарской области», победитель предварительного голосования «Единой России» Михаил Белоусов подчеркнул, что благодаря новой дороге жители Яблоневого больше не будут чувствовать себя отрезанными от мира.  
«Для жителей поселка Яблоневый эта дорога — реальная возможность получать качественную медицинскую помощь, отправлять детей в школу и не чувствовать себя  отрезанными от мира.  Это пример  слаженной работы всех уровней власти и ответственного подхода к государственным контрактам. Безопасные подъезды к школам и ФАПам, освещение и тротуары — это то, без чего невозможно планировать дальнейшее развитие наших территорий. Подрядчик идет с опережением графика. Уверен, что к осени объект сдадут в срок и с высоким качеством», - отметил он. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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