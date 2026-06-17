Самарская область присоединится к акции «Служу Отечеству»

17 июня Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» запустили патриотическую инициативу, главными героями которой выступят ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Одно дело — прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело – передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание — это личный пример», — отметил важность участия ветеранов СВО в патриотическом воспитании президент России Владимир Путин.

Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники.

«Третий год совместно с Российским обществом «Знание» реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция «Служу Отечеству» дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.

Так, в Самарской области на площадке исторического парка «Россия — Моя история» перед школьниками выступит Герой России, участник СВО Максим Девятов.

«Акция «Служу Отечеству» дает уникальную возможность услышать живые истории героев, которые проявили мужество и верность своему долгу. Убежден, что личный пример ветеранов и участников СВО — это мощный стимул для каждого. Через этот важный опыт мы стремимся не только развивать патриотизм, но и формировать осознанное отношение к служению своей стране, углубить понимание жителей нашей страны ценности дружбы, сплоченности и человечности», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Напомним, что акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»