В Самаре дом, в котором из-за взрыва газа погибли два человека, решили расселить

В Самаре на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решили полностью расселить дом на ул. 22 Партсъезда, 20. Речь идет о многоквартирном доме, в котором произошел пожар из-за взрыва газа. Решение продиктовано соображениями безопасности: при высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома.

«Утром провели собрание с жителями, все разъяснили. В течение сегодняшнего дня, до 21:00 (MSK+1), жильцы могут вывезти личные вещи. После 21:00 дом будет обесточен и отключен от водоснабжения. При этом в домах №№ 22 и 24 по ул. 22 Партсъезда ресурсоснабжающая компания уже восстанавливает газоснабжение», — сообщил глава Самары Иван Носков.

Расселяемый дом находится под круглосуточной охраной и наблюдением, внутрь допускаются только собственники, наниматели квартир и специалисты. Периметр охраны увеличили. Расположенное в здании отделение Почты России в ближайшее время сообщит новый адрес, по которому оно переедет.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва газа сгорели три этажа многоквартирного дома. В результате пожара погибли два человека, пострадали 12. Повреждены 32 квартиры, в которых проживают 48 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 100 тыс. руб. Материальную помощь также выделят пострадавшим и собственникам, имущество которых пострадало, пишет Коммерсантьъ-Волга.