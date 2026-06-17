В семье Пукиш из Кинеля случилось пополнение. На свет появилась маленькая Раиса — восьмая дочь в семье.

Владимир и Светлана всегда мечтали о большой семье, и их желание воплотилось в реальность. Светлана, сама выросшая в многодетной семье (она 15-й ребёнок), с гордостью рассказывает о своих 11 малышах‍.

Теперь в большой и дружной семье 3 сына и 8 дочерей. Старшему ребенку 19 лет. Дети, отмечают родители, дружные. У каждого есть свое увлечение. Кто-то занимается творчеством, кто-то спортом. Главное, что они всегда поддерживают друг друга, помогают в бытовых делах, растут доброжелательными и трудолюбивыми. За заслуги в воспитании детей супруги удостоены высоких государственных наград.

В регионе таких семей становится всё больше. В Самарской области предоставляются более 40 мер соцподдержки для семей с детьми: от компенсации ЖКУ до помощи в оплате образования.

Фото: Самарская область