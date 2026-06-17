Волонтеры Победы активно участвуют в сопровождении патриотического проекта «Поезд Победы»

«Для молодого поколения такие проекты бесценны»: Волонтеры Победы принимают активное участие в сопровождении патриотического проекта «Поезд Победы».

17 июня на железнодорожную станцию «Самара» прибыла первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы». Масштабный историко-патриотический проект, не имеющий аналогов в мире, жители и гости областной столицы смогут посетить 17 и 18 июня.

В составе поезда — 10 вагонов, каждый из которых является частью исторической реконструкции событий Великой Отечественной войны. Благодаря современным мультимедийным технологиям — дополненной реальности, объемному звуку и театральному освещению — воссоздана атмосфера военных лет, а реалистичные скульптурные композиции позволяют посетителям буквально прикоснуться к истории. Полное погружение в эпоху обеспечивает специальное аудиосопровождение.

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет на выставку можно на сайте проекта проездпобеды.рф. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту, его необходимо предъявить волонтеру на стойке регистрации.

В сопровождении проекта «Поезд Победы» активное участие принимают волонтеры, в том числе активисты Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и МБУ г.о. Самара «СДМ». Их миссия — не просто обеспечить порядок, а стать связующим звеном между историей и гостями передвижной выставки.

Первое, с чем сталкивается каждый посетитель, — это проверка электронных билетов волонтерами на входе. Добровольцы от Самарского дома молодежи следят за строгим графиком: группы по 12-15 человек заходят в поезд с пятиминутным интервалом, чтобы ничто не нарушало эффект присутствия. Это требует высокой организованности, ведь за день состав может принять до 1,5 тысячи человек.

Основная работа активистов Движения «Волонтёры Победы» разворачивается внутри 10 вагонов-экспозиций. Добровольцы сопровождают экскурсионные группы, помогая посетителям ориентироваться в сложном иммерсивном пространстве. Они объясняют, как пользоваться аудиогидами, и следят, чтобы группы двигались синхронно с аудиорассказом, не смешиваясь друг с другом. Это позволяет каждому гостю полностью погрузиться в звуковую атмосферу военных лет.

«Участие в Движении «Волонтёры Победы» для меня — это не просто общественная деятельность, а глубокая личная связь с историей моей семьи. С детства я знаю о боевом пути своих прадедов, и в нашей семье всегда жила истина: уважение к прошлому — это фундамент нашего будущего. Именно поэтому выставка «Поезд Победы» произвела на меня неизгладимое впечатление. Это не просто экспозиция, а высокотехнологичный, визуально мощный и эмоционально насыщенный рассказ о войне. Для молодого поколения такие проекты бесценны: они позволяют не просто услышать, а прочувствовать историю, узнать малоизвестные факты и сохранить память, которую мы обязаны передать дальше», - говорит волонтер «Поезда Победы» Виктория Колчина.

Фото – Волжская коммуна