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Свежие обновления с берега: в Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону

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Песок — появился на всех пляжах (ул. Советской Армии, первая, вторая очереди, Софийская набережная, пляжи Загородного парка и Красноглинского района)

 Свежие обновления с берега: в Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону.

Что уже сделано:
 Песок — появился на всех пляжах (ул. Советской Армии, первая, вторая очереди, Софийская набережная, пляжи Загородного парка и Красноглинского района)
 Разравнивание — закончено на первой очереди (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской), на второй очереди (от улицы Маяковского до Чкаловского спуска). На пляже Красноглинского района специалисты продолжают работы, планируют завершить сегодня!
 Безопасность — на всех территориях проведена дератизация.
 Вода — Волга прогрелась до комфортных +20,4!

Напомним, Роспотребнадзор Самарской области выдал положительное санитарно‑эпидемиологическое заключение: вода и песок безопасны для отдыха!

А ещё специалисты продолжают монтаж оборудования — скоро будет ещё комфортнее отдыхать у воды!

 Важное напоминание:
На первой и второй очередях набережной, а также на пляже Красноглинского района продолжает работать спецтехника.

Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от рабочих зон — берегите себя и своих близких! 

Теги: Волга Самара

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