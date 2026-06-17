Свежие обновления с берега: в Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону.



Что уже сделано:

Песок — появился на всех пляжах (ул. Советской Армии, первая, вторая очереди, Софийская набережная, пляжи Загородного парка и Красноглинского района)

Разравнивание — закончено на первой очереди (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской), на второй очереди (от улицы Маяковского до Чкаловского спуска). На пляже Красноглинского района специалисты продолжают работы, планируют завершить сегодня!

Безопасность — на всех территориях проведена дератизация.

Вода — Волга прогрелась до комфортных +20,4!



Напомним, Роспотребнадзор Самарской области выдал положительное санитарно‑эпидемиологическое заключение: вода и песок безопасны для отдыха!



А ещё специалисты продолжают монтаж оборудования — скоро будет ещё комфортнее отдыхать у воды!



Важное напоминание:

На первой и второй очередях набережной, а также на пляже Красноглинского района продолжает работать спецтехника.



Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от рабочих зон — берегите себя и своих близких!