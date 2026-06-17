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Получены первые радиолокационные изображения Земли со спутника АИСТ-СТ

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Радиолокационный спутник прошел летно-конструкторские испытания.

Малый космический аппарат "АИСТ-СТ" – первый в мире радиолокационный спутник формата CubeSat – успешно подтвердил работоспособность и характеристики целевой аппаратуры. Спутник, способный получать данные независимо от времени суток и погодных условий, передал первые радиолокационные изображения поверхности Земли, которые были приняты и обработаны специалистами Специального Технологического Центра (ООО "СТЦ").

В ходе летно-конструкторских испытаний получены изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США. Съемка выполнялась в маршрутном режиме работы радиолокационной аппаратуры с разрешением не хуже 5 м/ пиксель.

При массе всего около 30 килограммов МКА "АИСТ-СТ" несет на борту полноценный радиолокатор с синтезированной апертурой на базе АФАР.

В последующем планируется проведение съемки в детальном режиме, что позволит повысить разрешающую способность и качество радиолокационных изображений, сообщает пресс-служба Самарского университета. 

 

Фото:  Источник: ООО "СТЦ"/Самарский университет

Теги: Самара Университет

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