Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Калягина и Екатерина Куприянова обсудили важную тему создания доступной среды в учреждениях культуры для людей с инвалидностью.
Прошла рабочая встреча Ирины Калягиной и Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой
Температура воздуха 4 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +30, +32°С.
4 июля в регионе местами небольшой дождь, до +33°С
В Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой в Самаре откроется новое современное пространство.
В ЦРК «Художественный» в Самаре откроется новое современное пространство
Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве.
В Самарском политехе будет создан научный центр Российской академии образования
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
С 6 по 12 июля «Т Плюс» проведёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа.
Энергетики «Т Плюс» проверят состояние тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа
Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.
Андрей Орлов вручил медикам ведомственные и государственные награды
В Кадровых центрах «Работа России» Самарской области выстроена система работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Кадровый центр региона провел тренинг для людей с инвалидностью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.93
-0.34
EUR 88.71
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась презентация выставки о Египте
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе будет создан научный центр Российской академии образования

142
Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве.

Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании научного центра РАО в структуре института инженерно-экономического и гуманитарного образования университета.
«Самарская область исторически является одним из главных инженерных центров страны: от авиационного и космического кластера до автомобилестроения. Чтобы сохранить этот статус, нам нужна непрерывная цепочка подготовки кадров. Подписание этого соглашения замыкает важнейшее звено этой цепи. Мы объединяем наследие отечественной педагогики Российской академии образования с технической базой нашего опорного университета», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
В научном центре РАО будут проводиться исследования в области педагогики, реализовываться инновационные проекты в сфере инженерного образования, проходить переподготовку учителя математики, преподаватели естественно-научных и технических дисциплин (например, судостроения, робототехники и др.), компетенциями по которым в полной мере обладает Самарский политех.
Дмитрий Быков, ректор СамГТУ, отметил: «Мы видим свою задачу в том, чтобы не только выпускать специалистов технических направлений, но и обучать учителей, способных работать в единой системе подготовки школьников к поступлению в университет на инженерные специальности. Союз передовых исследований в области педагогики и богатого наследия политехнического образования даст результат, которого ждут и предприятия, и государство».
Дмитрий Быков и Ольга Васильева также обсудили общие тенденции развития инженерного образования в России, запросы государства и общества на специалистов новой формации. Во время встречи особое внимание они уделили подготовке инженеров в СамГТУ: речь шла об открытии новых направлений, использовании передовых образовательных технологий.
«Открытие научного центра РАО на базе Самарского политеха – важный шаг в развитии нашего взаимодействия с инженерными вузами. Сегодня мы должны по-новому готовить учителей естественно-научного цикла. Вместе мы сможем внедрять современные методики и создавать площадки для обмена опытом между академической наукой и образовательной практикой. Уверена, что это сотрудничество позволит готовить педагогов, способных увлечь детей инженерными специальностями со школьной скамьи», – рассказала Ольга Васильева.

 

фото Российской академии образования

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для посетителей и пациентов.
30 июня 2026, 14:52
В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов
С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для... Здравоохранение
1042
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR).
26 июня 2026, 15:26
СамГМУ подтвердил соответствие международным стандартам образования по итогам мониторинга
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве... Здравоохранение
1566
Радиолокационный спутник прошел летно-конструкторские испытания.
17 июня 2026, 17:56
Получены первые радиолокационные изображения Земли со спутника АИСТ-СТ
Радиолокационный спутник прошел летно-конструкторские испытания. Образование
2126
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
3 июля 2026  17:15
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
147
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
3 июля 2026  13:07
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
280
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
520
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
719
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1978
Весь список