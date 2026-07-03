Самарская область вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по борьбе с контрафактом

Подробности рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:



"Минпромторг России подвел итоги оценки эффективности работы региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции за 2025 год. Самарская область заняла второе место.

Это результат командной работы нашего региона: министерства промышленности и торговли Самарской области, надзорных ведомств и правоохранительных органов, таможенной и налоговой служб. Благодарю коллег за четкое межведомственное взаимодействие. Системный подход, который мы выстроили, позволяет выявлять нелегальные каналы поставок и пресекать незаконную продажу товаров.

Это не просто рейтинг. Подчеркну: за этим направлением работы стоят жизни и здоровье жителей нашего региона. Поэтому мы сфокусировали свое внимание на конкретных товарных группах. Риски появления контрафакта обычно высоки в производстве лекарств, молочной и табачной продукции, а также обуви и других товаров легкой промышленности.

Важно отметить, что в регионе качественно выстроена работа с системой маркировки «Честный знак». Она позволяет оперативно регистрировать бизнес. А самое главное – использовать данные для выявления нарушений. Именно поэтому мы всерьез взялись за цифровизацию всех отраслей нашей экономики".