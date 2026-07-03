Прошла рабочая встреча Ирины Калягиной и Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой

Прошла рабочая встреча министра культуры региона Ирины Калягиной и Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой.

Обсудили важную тему создания доступной среды в учреждениях культуры для людей с инвалидностью. Участники встречи подчеркнули, что важно не только выполнять стандарты доступности, но и обеспечивать реальные условия, которые позволят людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать в культурной жизни региона.

«Наша стратегия в этой работе направлена на модернизацию инфраструктуры. Более 180 объектов культуры в регионе оборудованы с учетом особенностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Учреждения культуры выстраивают партнёрские отношения с профессиональными и общественными организациями. Нам важно, лучше понимать потребности людей с инвалидностью и создавать более комфортные условия для их участия в культурных мероприятиях», – отметила Ирина Евгеньевна.

Важным аспектом обсуждения стал вопрос обучения сотрудников сферы культуры, которые должны быть готовы оказывать необходимую помощь людям с ограниченными возможностями.

«Я сталкивалась с тем, что даже обученные сотрудники могут испытывать трудности в взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями из-за нехватки практического опыта или недостатка уверенности в своих действиях», – рассказала Екатерина Куприянова. Также она подчеркнула, что готова участвовать в обучении персонала, а также в процессе проектирования и оценки доступной среды.

Участники встречи отметили, что формирование инклюзивной культуры является не разовой акцией, а системным и жизненно важным процессом, способствующим укреплению социального единства и обеспечению равных возможностей для творческой и интеллектуальной самореализации всех жителей Самарской области.

Фото: минкульт СО