18 августа исполняется 132 года со дня образования уголовно-исполнительной системы Самарской области. В этот день у Мемориала памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, 17 сотрудников учреждений УФСИН России по Самарской области приняли Присягу.



Для каждого из них этот день стал важным началом служебного пути. Произнося слова Присяги, сотрудники приняли на себя ответственность добросовестно выполнять служебные обязанности, соблюдать закон и с честью нести службу.

Символично, что церемония прошла у Мемориала памяти. Для тех, кто только начинает службу, память о погибших сотрудниках служит примером мужества, верности долгу и ответственности за свою профессию, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-служойа УФСИН России по Самарской области