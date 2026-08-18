В регионе проходят мероприятия второго этапа проекта "Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в РФ"

Знать законы, уважать традиции: иностранным гражданам, работающим на предприятиях Самарской области, разъясняют нормы поведения в российском обществе.

На прошлой неделе сотрудники ГКУ СО «Дом дружбы народов» провели серию выездных встреч с иностранными гражданами, работающими на предприятиях Самарской области. Мероприятия организованы в рамках второго этапа проекта «Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию».

Напомним, что помощь в адаптации иностранных граждан является частью Стратегии государственной национальной политики РФ. В Самарской области при поддержке Правительства региона и ФАДН России с июля по декабрь 2026 года реализуется проект «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области».

В июле завершился I этап проекта: обучение прошли 45 работодателей региона, привлекающих иностранных работников. Программа была направлена на освоение методик взаимодействия с трудовыми мигрантами для их социальной и культурной адаптации, профилактики конфликтов с местным населением, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.

Сейчас идёт реализация второго этапа - внедрение адаптационного курса непосредственно на базе работодателей, привлекающих трудовых мигрантов. В рамках этой работы в августе проведено семь выездных практико-ориентированных занятий, участниками которых стали более 150 иностранных граждан. Встречи прошли на площадках ООО «Спутник-Агро», ООО «Профи-Дресс», в посёлке Алексеевка Кинельского района, в Клявлинском районе с работниками ПХ ООО «Северная Нива Самара» и других предприятиях.

Ключевыми темами встреч стали не только правовые основы пребывания и работы в России, но и нормы межличностного и межкультурного общения, ответственность родителей за воспитание детей, а также правила депортации и ответственность за нарушение законодательства.

Как отметили в «Доме дружбы народов», встречи прошли в формате открытого диалога. Участники не только получили актуальные правовые знания, но и смогли разобрать практические ситуации, с которыми сталкиваются в повседневной жизни и трудовой деятельности в России. Такой формат позволяет снять напряжение, сформировать доверие и дать чёткие ориентиры для жизни в новой культурной среде.

«Главная задача таких встреч - разъяснить нормы поведения в российском обществе. Когда человек знает свои обязанности, понимает правовые нормы и культурный контекст, это создаёт основу для взаимного уважения с жителями региона. Мы продолжим выездную работу», - подчеркнула Зульфия Ачилова, начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО «Дом дружбы народов».

Фото - ГКУ СО «Дом дружбы народов»