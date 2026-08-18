В регионе проходят мероприятия второго этапа проекта "Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в РФ"

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации.
Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
Сегодня, 18 августа, в Самаре в Молодежном центре состоялась встреча   с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии   #МЫВМЕСТЕ.
28 самарских проектов победили на региональном этапе Премии #МЫВМЕСТЕ
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4
 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре
Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь»
В Елховском районе в селе Вязовка работает новый ФАП
17 августа на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей. Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне.
На мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.
Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»
17 августа в Самаре стартовал марафон «За медицину здорового долголетия». Его цель — продвижение здорового образа жизни, забота о здоровье и активное полноценное долголетие каждого жителя.
Марафон «За медицину здорового долголетия» стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.01
0.47
EUR 98.34
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе проходят мероприятия второго этапа проекта "Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в РФ"

213
На прошлой неделе сотрудники ГКУ СО «Дом дружбы народов» провели серию выездных встреч с иностранными гражданами, работающими на предприятиях Самарской области.

Знать законы, уважать традиции: иностранным гражданам, работающим на предприятиях Самарской области, разъясняют нормы поведения в российском обществе.

На прошлой неделе сотрудники ГКУ СО «Дом дружбы народов» провели серию выездных встреч с иностранными гражданами, работающими на предприятиях Самарской области. Мероприятия организованы в рамках второго этапа проекта «Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию».

Напомним, что помощь в адаптации иностранных граждан является частью Стратегии государственной национальной политики РФ. В Самарской области при поддержке Правительства региона и ФАДН России с июля по декабрь 2026 года реализуется проект «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области».

В июле завершился I этап проекта: обучение прошли 45 работодателей региона, привлекающих иностранных работников. Программа была направлена на освоение методик взаимодействия с трудовыми мигрантами для их социальной и культурной адаптации, профилактики конфликтов с местным населением, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.

Сейчас идёт реализация второго этапа - внедрение адаптационного курса непосредственно на базе работодателей, привлекающих трудовых мигрантов. В рамках этой работы в августе проведено семь выездных практико-ориентированных занятий, участниками которых стали более 150 иностранных граждан. Встречи прошли на площадках ООО «Спутник-Агро», ООО «Профи-Дресс», в посёлке Алексеевка Кинельского района, в Клявлинском районе с работниками ПХ ООО «Северная Нива Самара» и других предприятиях.

Ключевыми темами встреч стали не только правовые основы пребывания и работы в России, но и нормы межличностного и межкультурного общения, ответственность родителей за воспитание детей, а также правила депортации и ответственность за нарушение законодательства.

Как отметили в «Доме дружбы народов», встречи прошли в формате открытого диалога. Участники не только получили актуальные правовые знания, но и смогли разобрать практические ситуации, с которыми сталкиваются в повседневной жизни и трудовой деятельности в России. Такой формат позволяет снять напряжение, сформировать доверие и дать чёткие ориентиры для жизни в новой культурной среде.

«Главная задача таких встреч - разъяснить нормы поведения в российском обществе. Когда человек знает свои обязанности, понимает правовые нормы и культурный контекст, это создаёт основу для взаимного уважения с жителями региона. Мы продолжим выездную работу», - подчеркнула Зульфия Ачилова, начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО «Дом дружбы народов».

 

Фото - ГКУ СО «Дом дружбы народов»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
18 августа 2026, 17:49
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине... Спорт
13
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4
18 августа 2026, 17:28
 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4 Общество
100
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.
18 августа 2026, 16:47
Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям. Общество
121
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
255
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
379
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
738
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1116
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1346
Весь список