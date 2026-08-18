Новый театральный сезон открылся в Самаре

12 августа театр «Витражи» первым поднял занавес — зрителей встретили спектакли «Сказка о царе Салтане» (6+) и «Лекарь поневоле» (18+). Сразу три молодых актёра дебютировали на сцене в этот день

Что дальше по афише:

19 августа — «Самарская площадь» открывает 40-й сезон премьерой «Таня» (16+)

22 августа — «Камерная сцена» встречает 33-й сезон спектаклем-концертом «А у нас во дворе…» (16+)

2 сентября — театр «Мастерская» представит мюзикл «Человек Ламанчский» (16+)

12 сентября — театр кукол «Лукоморье» откроется премьерой «Зоки и Бада» (4+)

Молодёжь 14-22 лет может посещать спектакли по «Пушкинской карте» — 5000 рублей в год на культурные события. Оформить можно в приложении «Госуслуги.Культура».

Самарские театры снова ждут своих зрителей.

Фото: пресс-служба администрации Самары