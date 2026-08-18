МСП региона в приоритетных отраслях привлекли более 1,5 миллиардов рублей льготного финансирования

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации.
Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
Сегодня, 18 августа, в Самаре в Молодежном центре состоялась встреча   с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии   #МЫВМЕСТЕ.
28 самарских проектов победили на региональном этапе Премии #МЫВМЕСТЕ
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4
 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре
Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь»
В Елховском районе в селе Вязовка работает новый ФАП
17 августа на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей. Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне.
На мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.
Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»
17 августа в Самаре стартовал марафон «За медицину здорового долголетия». Его цель — продвижение здорового образа жизни, забота о здоровье и активное полноценное долголетие каждого жителя.
Марафон «За медицину здорового долголетия» стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.01
0.47
EUR 98.34
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

МСП региона в приоритетных отраслях привлекли более 1,5 миллиардов рублей льготного финансирования

192
В первом полугодии 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области в сфере обрабатывающих производств, туризма, информации и связи привлекли 1,58 млрд рублей заёмного финансирования с использованием инструментов Национальной гар

В первом полугодии 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области в сфере обрабатывающих производств, туризма, информации и связи привлекли 1,58 млрд рублей заёмного финансирования с использованием инструментов Национальной гарантийной системы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 12%.

Предприниматели активно используют доступные инструменты финансирования, это позволяет им реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять современные технологии и создавать новые рабочие места, то есть формировать основу для долгосрочного и устойчивого роста российской экономики.

«Льготное финансирование остается одним из самых востребованных инструментов поддержки бизнеса. Предприниматели запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы со своей стороны всегда готовы помочь бизнесу в их стремлении к росту, а значит – укреплению региональной экономики», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию по действующим программам финансирования предприниматели могут в центрах «Мой бизнес». Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-63-63.

 

Фото:  минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации.
18 августа 2026, 18:09
Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в... Здравоохранение
2
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
18 августа 2026, 17:49
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине... Спорт
28
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4
18 августа 2026, 17:28
 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4 Общество
110
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
248
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
365
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
734
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1115
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1344
Весь список