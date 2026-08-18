МСП региона в приоритетных отраслях привлекли более 1,5 миллиардов рублей льготного финансирования

В первом полугодии 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области в сфере обрабатывающих производств, туризма, информации и связи привлекли 1,58 млрд рублей заёмного финансирования с использованием инструментов Национальной гарантийной системы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 12%.

Предприниматели активно используют доступные инструменты финансирования, это позволяет им реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производство, внедрять современные технологии и создавать новые рабочие места, то есть формировать основу для долгосрочного и устойчивого роста российской экономики.

«Льготное финансирование остается одним из самых востребованных инструментов поддержки бизнеса. Предприниматели запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы со своей стороны всегда готовы помочь бизнесу в их стремлении к росту, а значит – укреплению региональной экономики», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию по действующим программам финансирования предприниматели могут в центрах «Мой бизнес». Подробнее о финансовых продуктах также можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-63-63.

Фото: минэкономразвития Самарской области