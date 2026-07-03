Андрей Орлов вручил медикам ведомственные и государственные награды

Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.
"Ваша работа — это не просто профессия, это призвание, требующее огромной отдачи, знаний и терпения. Вы работаете на благо общества, проявляя милосердие, человечность, стойкость и мужество. Уверен, что эти награды станут для вас стимулом к дальнейшему росту и развитию, а также вдохновят коллег на новые свершения. Вместе мы сможем достичь еще больших успехов в укреплении здоровья населения и повышении качества медицинской помощи. Благодарю всех и каждого, кто своим трудом обеспечивает бесперебойную работу системы здравоохранения, работает на благо медицины и людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям и новых достижений", — отметил Андрей Орлов.
Благодарностью Министра здравоохранения
Российской Федерации награждены:
Консультант управления исполнения бюджета и отчетности министерства Алена Белоусова
главный врач Волжской районной клинической больницы
Сергей Братко
врач-рентгенолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Раиса Поваляева
главный специалист управления медицинского образования и профессионального развития министерства Наталья Служаева
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» присвоено руководителю управления фармации и лекарственного обеспечения министерства Надежде Вейнер
Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены:
заведующая отделением – врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени Яковлева Светлана Брылякова
медицинская сестра палатная Большеглушицкой центральной районной больницы Ирина Быкова
врач-онколог Самарского областного клинического онкологического диспансера Николай Головня
Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:
врач общей практики (семейный врач) Самарской городской больницы № 4 Галина Коротяева
медицинская сестра процедурной Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени Яковлева Наталья Санькова
Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:
операционная медицинская сестра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Терякова
главный специалист управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства Марина Ершова
главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица
заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской городской клинической больницы № 8 Алексей Бойчук
врач-физиотерапевт Самарской городской детской больницы № 2 Юрий Петров
врач-травматолог-ортопед 426-го военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации Михаил Федосеев
Блгодарностью министра здравоохранения
Самарской области поощрены:
заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Петр Дехтярев
старший фельдшер Самарской областной станции скорой медицинской помощи Артем Кандыба
водитель автомобиля Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Михаил Латюшин
начальник мобильного медицинского отряда специального назначения – врач-анестезиолог-реаниматолог Самарского областного центра медицины катастроф Евгений Михеев
фельдшер скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Дина Ногина
медицинская сестра-анестезист Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Мария Симоненко
врач-хирург Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Роман Яковлев
Фото: минздрав СО