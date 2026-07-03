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Андрей Орлов вручил медикам ведомственные и государственные награды

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Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.

Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.

"Ваша работа — это не просто профессия, это призвание, требующее огромной отдачи, знаний и терпения. Вы работаете на благо общества, проявляя милосердие, человечность, стойкость и мужество. Уверен, что эти награды станут для вас стимулом к дальнейшему росту и развитию, а также вдохновят коллег на новые свершения. Вместе мы сможем достичь еще больших успехов в укреплении здоровья населения и повышении качества медицинской помощи. Благодарю всех и каждого, кто своим трудом обеспечивает бесперебойную работу системы здравоохранения, работает на благо медицины и людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям и новых достижений", — отметил Андрей Орлов.

Благодарностью Министра здравоохранения
Российской Федерации награждены:

Консультант управления исполнения бюджета и отчетности министерства Алена Белоусова

главный врач Волжской районной клинической больницы
Сергей Братко

врач-рентгенолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Раиса Поваляева

главный специалист управления медицинского образования и профессионального развития министерства Наталья Служаева

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» присвоено руководителю управления фармации и лекарственного обеспечения министерства Надежде Вейнер

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены:

заведующая отделением – врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени Яковлева Светлана Брылякова

медицинская сестра палатная Большеглушицкой центральной районной больницы Ирина Быкова

врач-онколог Самарского областного клинического онкологического диспансера Николай Головня

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:

врач общей практики (семейный врач) Самарской городской больницы № 4 Галина Коротяева

медицинская сестра процедурной Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени Яковлева Наталья Санькова

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

операционная медицинская сестра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Терякова

главный специалист управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства Марина Ершова

главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица

заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской городской клинической больницы № 8 Алексей Бойчук

врач-физиотерапевт Самарской городской детской больницы № 2 Юрий Петров

врач-травматолог-ортопед 426-го военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации Михаил Федосеев

Блгодарностью министра здравоохранения
Самарской области поощрены:

заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Петр Дехтярев

‍ старший фельдшер Самарской областной станции скорой медицинской помощи Артем Кандыба

‍ водитель автомобиля Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Михаил Латюшин

начальник мобильного медицинского отряда специального назначения – врач-анестезиолог-реаниматолог Самарского областного центра медицины катастроф Евгений Михеев

фельдшер скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Дина Ногина

медицинская сестра-анестезист Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Мария Симоненко

врач-хирург Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Роман Яковлев

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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