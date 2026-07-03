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Тольяттинский врач скорой медпомощи назвала 6 правил отдыха у воды с детьми

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Врач скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Юлия Драчева назвала 6 правил отдыха у воды с детьми.

Врач скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Юлия Драчева назвала 6 правил отдыха у воды с детьми:

"В летнее время года, когда многие устремляются на отдых к водоемам, необходимо запомнить несколько важных правил.

 Не оставляйте ребёнка без присмотра - самое главное правило. Даже если ваш ребёнок умеет плавать, не оставляйте его одного у воды.

Выбирайте безопасные места для купания. Отдавайте предпочтение оборудованным пляжам со спасательными постами. Избегайте водоёмов с неизвестным дном. Объясните детям, что нельзя заплывать за буйки и приближаться к судам, чтобы не попасть под винт.

 Проверяйте состояние здоровья. Убедитесь, что ребёнок хорошо себя чувствует. Не купайтесь сразу после еды или физической нагрузки.

 Учитывайте погодные условия.
Планируйте поход к водоёму в хорошую погоду. Помните, купаться во время грозы смертельно опасно, а высокие волны могут быстро утомить ребёнка, и ему будет сложно рассчитать силы на заплыв.

 Защищайтесь от солнца и следите за уровнем жидкости в организме. Не забывайте про головной убор и солнцезащитный крем. Длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару или ожогам. Всегда берите с собой запас воды.

Научите ребёнка действовать в экстренной ситуации.

При виде утопающего необходимо позвать взрослых, кричать, бросать спасательные круги или палки, звонить по номеру 112. Запрещается прыгать в воду и пытаться спасти самостоятельно, если ребенок не умеет плавать.

Знайте, как оказать первую помощь при утоплении.
Если ребёнок или вы заметили утопающего - действуйте быстро. Если умеете плавать, вытащите пострадавшего из воды. Проверьте дыхание и пульс. Если пациент дышит, придайте ему устойчивое боковое положение, вызовите скорую помощь. Если признаков жизни нет, начните сердечно-лёгочную реанимацию и вызовите скорую помощь.

Правила проведения сердечно-легочной реанимации:
Положите пострадавшего на спину.
Запрокиньте голову назад, при этом верхнюю челюсть выдвиньте вперед.
Очистите его рот от загрязнения или рвотных масс.
 Зажмите пострадавшему нос, изо рта в рот сделайте 5 спасительных вдохов.
 Выполните непрямой массаж сердца: ладонь разместите на нижнюю треть грудины пострадавшего, сверху положите вторую. Ритмичными движениями выполните 30 компрессий (надавливаний) на грудную клетку, не отрывая рук и не сгибая их в локтях. Далее 2 вдоха, 30 компрессий. Продолжайте сердечно-легочную реанимацию до приезда "скорой".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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