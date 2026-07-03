Тольяттинский врач скорой медпомощи назвала 6 правил отдыха у воды с детьми

Врач скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Юлия Драчева назвала 6 правил отдыха у воды с детьми:



"В летнее время года, когда многие устремляются на отдых к водоемам, необходимо запомнить несколько важных правил.



Не оставляйте ребёнка без присмотра - самое главное правило. Даже если ваш ребёнок умеет плавать, не оставляйте его одного у воды.



Выбирайте безопасные места для купания. Отдавайте предпочтение оборудованным пляжам со спасательными постами. Избегайте водоёмов с неизвестным дном. Объясните детям, что нельзя заплывать за буйки и приближаться к судам, чтобы не попасть под винт.



Проверяйте состояние здоровья. Убедитесь, что ребёнок хорошо себя чувствует. Не купайтесь сразу после еды или физической нагрузки.



Учитывайте погодные условия.

Планируйте поход к водоёму в хорошую погоду. Помните, купаться во время грозы смертельно опасно, а высокие волны могут быстро утомить ребёнка, и ему будет сложно рассчитать силы на заплыв.



Защищайтесь от солнца и следите за уровнем жидкости в организме. Не забывайте про головной убор и солнцезащитный крем. Длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару или ожогам. Всегда берите с собой запас воды.



Научите ребёнка действовать в экстренной ситуации.



При виде утопающего необходимо позвать взрослых, кричать, бросать спасательные круги или палки, звонить по номеру 112. Запрещается прыгать в воду и пытаться спасти самостоятельно, если ребенок не умеет плавать.



Знайте, как оказать первую помощь при утоплении.

Если ребёнок или вы заметили утопающего - действуйте быстро. Если умеете плавать, вытащите пострадавшего из воды. Проверьте дыхание и пульс. Если пациент дышит, придайте ему устойчивое боковое положение, вызовите скорую помощь. Если признаков жизни нет, начните сердечно-лёгочную реанимацию и вызовите скорую помощь.



Правила проведения сердечно-легочной реанимации:

Положите пострадавшего на спину.

Запрокиньте голову назад, при этом верхнюю челюсть выдвиньте вперед.

Очистите его рот от загрязнения или рвотных масс.

Зажмите пострадавшему нос, изо рта в рот сделайте 5 спасительных вдохов.

Выполните непрямой массаж сердца: ладонь разместите на нижнюю треть грудины пострадавшего, сверху положите вторую. Ритмичными движениями выполните 30 компрессий (надавливаний) на грудную клетку, не отрывая рук и не сгибая их в локтях. Далее 2 вдоха, 30 компрессий. Продолжайте сердечно-легочную реанимацию до приезда "скорой".

Фото: минздрав СО