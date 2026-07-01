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В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города

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В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.

На улице Венцека продолжаются дорожные работы, которые теперь добрались до пересечения с улицей Фрунзе. Перекладка покрытия идёт в обоих направлениях.

По сообщению городского департамента транспорта, в связи с работами пришлось временно изменить схему движения автобусов. Маршрут № 34 сейчас следует по ул. Фрунзе, Некрасовской, Куйбышева. Маршрут № 91 — по ул. Пионерской и Куйбышева.

Напомним, ремонт улицы Венцека летом 2026 года ведётся на участке между ул. Куйбышева и Самарской. Сейчас завершено более половины работ, на которые выделено, по данным мэрии, более 50 млн рублей. Ремонт выполняется в комплексе с транспортным кольцом на площадки Революции, пишет Самара-АиФ.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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