Пьяный самарец в ходе конфликта со своей бывшей супругой угрожал ей убийством, используя при этом травматический пистолет

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областной столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия), п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей бывшей супругой угрожал ей убийством, используя при этом травматический пистолет. Женщина попыталась скрыться, однако он догнал ее на парковочной площадке возле площади Куйбышева и в присутствии прохожих, которые пытались пресечь противоправные действия, ругался нецензурной бранью, демонстрировал имеющееся при нем огнестрельное оружие и высказывал угрозу его применения.

Вечером этого же дня подсудимый сел за руль автомобиля марки Тойта Лэнд Крузер и, двигаясь с превышением скорости по ул. Галактионовской, сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.