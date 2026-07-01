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21% жителей Самары планируют слушать аудиокниги в путешествиях этим летом

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21% жителей Самары планируют слушать аудиокниги в путешествиях этим летом

Среди жанров аудиокниг для прослушивания в поездках самарцы чаще всего выбирают детективы и триллеры — их отметили 42% опрошенных. Еще 19% отдают предпочтение классической литературе.

На пороге второй летний месяц. В преддверии сезона отпусков «Авито Путешествия» и книжный сервис «КИОН Строки» провели опрос и выяснили, куда россияне собираются этим летом и какие аудиокниги возьмут с собой в поездки. Самым популярным направлением для отдыха этим летом остается Краснодарский край, а в дорогу россияне чаще всего выбирают триллеры, детективы и фантастику.  

Согласно исследованию, более половины опрошенных россиян (55%) собираются отправиться в путешествие этим летом, а каждый второй (51%) планирует взять с собой в дорогу аудиокниги. Чаще всего слушать книги в путешествиях намерены молодые россияне: среди опрошенных в возрасте 18–24 лет об этом сообщили 24%, а среди респондентов 25–34 лет — 22%. При этом самым популярным местом для прослушивания аудиокниг остается поезд — именно этот вариант выбрал каждый пятый участник исследования (20%). В то же время треть россиян (34%) признались, что не слушают аудиокниги во время поездок.

Главными спутниками путешествий становятся истории с захватывающим сюжетом. Самыми популярными жанрами оказались детективы и триллеры (30%), классическая литература (23%) и фантастика (23%). Для 42% слушателей ключевым критерием выбора книги в дорогу является увлекательный сюжет, способный сделать путешествие еще интереснее.

Лидером читательских предпочтений стала аудиокнига «Грозовой перевал» Эмили Бронте — ее выбрали 9% россиян, слушающих книги в поездках. Среди женщин роман оказался популярнее, чем среди мужчин (11% против 7%). В пятерку самых популярных аудиокниг для путешествий также вошли «Дюна» Фрэнка Герберта, «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» Дениса Бояринова, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича и роман «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

Исследование также показало, что среди тех, кто планирует путешествовать этим летом, самым популярным направлением остается Краснодарский край — для отдыха его выбирают 24% россиян.

Результаты исследования свидетельствуют, что книга по-прежнему остается верным спутником в длительных поездках. Альтернативой бумажной книге в поездках все чаще становится аудиоформат, позволяющий не отвлекаться от дороги, отдыха или новых впечатлений. При этом в путешествие россияне чаще выбирают произведения с захватывающим сюжетом, способные увлечь с первых минут и сделать время в пути незаметным.

Теги: Опрос

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