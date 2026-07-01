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59% россиян 18–45 лет считают удобный график главным преимуществом подработки

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59% россиян 18–45 лет считают удобный график главным преимуществом подработки

Авито Подработка провела опрос среди более чем 6 000 россиян 18–45 лет, интересующихся дополнительной занятостью, и выяснила, как они выбирают подработку и сколько готовы на нее тратить времени. Более половины респондентов в возрасте от 18 до 45 лет (56%) готовы выбрать более комфортные условия работы даже при меньшем заработке, а главным критерием при поиске подработки помимо размера вознаграждения стал удобный график и возможность выходить на подработку удобные часы (59%), причем женщины (65%) называли этот фактор значительно чаще мужчин (54%).

Важную роль для исполнителей играет скорость получения заработанных средств — почти половина опрошенных (47%) отметили, что при выборе подработки обращают внимание на быстрые выплаты. Еще 36% считают важным расположение места подработки рядом с домом, основной работой или учебой.  Среди значимых для выбора подработки факторов опрошенные также называли: интересную занятость, чтобы она не была похожа на привычную работу (23%), быстрый старт без собеседований (20%), высокий рейтинг точки для подработки и предсказуемость условий (10%) и возможность работать на свежем воздухе (9%).

Почти для трети (32%) респондентов это знакомый формат занятости, который со временем изменился и адаптировался под современные условия рынка труда. Еще 27% респондентов воспринимают подработку как привычный элемент своей занятости и регулярно рассматривают подобные предложения для получения дополнительного дохода. Только 28% респондентов познакомились с форматом подработки недавно. 

В среднем россияне готовы посвящать подработке 12,5 часа в неделю. Наиболее вовлеченными оказались молодые люди 18–24 лет — в среднем они готовы подрабатывать 13,3 часов в неделю и рассчитывают получать около 26 000 рублей в месяц.

В целом большинство россиян (56%) предпочли бы более комфортную подработку с удобным графиком, понятными задачами и близким расположением, даже если заработок окажется ниже.

Теги: Опрос

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