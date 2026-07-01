Самарскую область в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят семь участников

Названы имена финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», которым предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри. В числе сильнейших участников семь жителей Самарской области.

Всего на конкурс «Моя страна – моя Россия» в этом году поступило более 80 тысяч заявок из всех регионов России и десяти иностранных государств. Это жители страны, чьи идеи и инициативы направлены на социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Проекты участников оценивали эксперты конкурса – по итогам заочной экспертизы были определены финалисты, которые продолжат борьбу за победу в очном этапе.

«80 257 заявок из 89 регионов России и зарубежных стран отражают масштаб интереса к конкурсу и высокий уровень вовлеченности людей в повестку развития территорий. За каждой заявкой стоит конкретная инициатива и личная ответственность автора за свой проект. В финал конкурса вышел 321 сильнейший участник. Это проекты, прошедшие многоуровневую экспертную оценку и подтвердившие свою значимость для регионального и общественного развития. Для Президентской платформы «Россия – страна возможностей» важно, чтобы конкурс обеспечивал участникам профессиональную экспертизу, доступ к сообществу и возможности для дальнейшего развития и масштабирования инициатив. Уверен, что каждый финалист уже сделал ключевой шаг – представил свою идею и прошел экспертный отбор. Дальнейшая работа в финале позволит доработать проекты и представить их на федеральном уровне. Желаю успехов нашим финалистам!», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения объективности эксперты не оценивали работы участников из своего региона.

От Самарской области в 2026 году в финал конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли семь участников:

Даниил Клабуков , студент Приволжского государственного университета путей сообщения, представив проект «Самара за 48 часов: цифровой сервис городских маршрутов и культурных открытий» в номинации «Моя предпринимательская инициатива». Проект направлен на создание цифрового сервиса, который предлагает готовые маршруты по Самаре на 24–48 часов с картами, QR-навигацией, Telegram-ботом и рекомендациями по культурным и гастрономическим точкам. Инициатива развивает внутренний туризм, делает городскую среду более доступной и одновременно поддерживает локальный бизнес через партнерские размещения и цифровые инструменты продвижения.

, студент Приволжского государственного университета путей сообщения, представив проект «Самара за 48 часов: цифровой сервис городских маршрутов и культурных открытий» в номинации «Моя предпринимательская инициатива». Проект направлен на создание цифрового сервиса, который предлагает готовые маршруты по Самаре на 24–48 часов с картами, QR-навигацией, Telegram-ботом и рекомендациями по культурным и гастрономическим точкам. Инициатива развивает внутренний туризм, делает городскую среду более доступной и одновременно поддерживает локальный бизнес через партнерские размещения и цифровые инструменты продвижения. Валерия Горбушенкова , студентка Сергиевского губернского техникума, представив проект «Финансовая грамотность пенсионеров» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Проект направлен на повышение финансовой и цифровой грамотности пожилых людей через обучение безопасному использованию банковских сервисов, онлайн-платформ и государственных услуг. Инициатива снижает уровень финансовой уязвимости пенсионеров, способствует профилактике мошенничества и повышает их самостоятельность в повседневной жизни.

, студентка Сергиевского губернского техникума, представив проект «Финансовая грамотность пенсионеров» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Проект направлен на повышение финансовой и цифровой грамотности пожилых людей через обучение безопасному использованию банковских сервисов, онлайн-платформ и государственных услуг. Инициатива снижает уровень финансовой уязвимости пенсионеров, способствует профилактике мошенничества и повышает их самостоятельность в повседневной жизни. Виктория Дунина , выпускница Самарского государственного колледжа, представив проект «Культурный мост: диалог традиций и поколений» в номинации «Единство народов моей страны». Проект направлен на развитие межпоколенческого диалога и сохранение культурного наследия народов Самарской области через экскурсии, мастер-классы, фестивали и цифровой архив фольклора. Инициатива укрепляет гражданскую идентичность молодежи и формирует устойчивый интерес к традициям региона.

, выпускница Самарского государственного колледжа, представив проект «Культурный мост: диалог традиций и поколений» в номинации «Единство народов моей страны». Проект направлен на развитие межпоколенческого диалога и сохранение культурного наследия народов Самарской области через экскурсии, мастер-классы, фестивали и цифровой архив фольклора. Инициатива укрепляет гражданскую идентичность молодежи и формирует устойчивый интерес к традициям региона. Никита Родионов , сотрудник Самарского национального исследовательского университет имени академика С. П. Королёва, представив образовательно-просветительский проект «Изобретай во всем» в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Проект направлен на развитие междисциплинарного творческого мышления через авторскую методику генерации идей и практическую работу с результатами интеллектуальной деятельности. Инициатива формирует у участников навыки креативного мышления и объединяет индивидуальные и коллективные формы творческой работы.

, сотрудник Самарского национального исследовательского университет имени академика С. П. Королёва, представив образовательно-просветительский проект «Изобретай во всем» в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Проект направлен на развитие междисциплинарного творческого мышления через авторскую методику генерации идей и практическую работу с результатами интеллектуальной деятельности. Инициатива формирует у участников навыки креативного мышления и объединяет индивидуальные и коллективные формы творческой работы. Ксения Хмелёва , студентка Самарского колледжа железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова – структурного подразделения Приволжского государственного университета путей сообщения, представив проект «Сосновый бор: стационарный эко-лагерь на железнодорожной платформе» в номинации «Экология моей страны». Проект предусматривает создание экологического палаточного лагеря на базе железнодорожной платформы с использованием возобновляемых источников энергии и программ экологического просвещения. Инициатива развивает экологическую культуру, популяризирует бережное отношение к природе и формирует устойчивые практики экологического туризма.

, студентка Самарского колледжа железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова – структурного подразделения Приволжского государственного университета путей сообщения, представив проект «Сосновый бор: стационарный эко-лагерь на железнодорожной платформе» в номинации «Экология моей страны». Проект предусматривает создание экологического палаточного лагеря на базе железнодорожной платформы с использованием возобновляемых источников энергии и программ экологического просвещения. Инициатива развивает экологическую культуру, популяризирует бережное отношение к природе и формирует устойчивые практики экологического туризма. Николай Березин , и.о. начальника отдела молодежных инициатив и социальной защиты Самарского государственного аграрного университета, представив проект «Ресурсный центр развития сельских инициатив – «Территория роста»» в номинации «Моя малая родина. Мой город, моё село». Проект направлен на создание центра поддержки молодежных инициатив в сельских территориях с образовательными, предпринимательскими и медиа-программами. Инициатива формирует устойчивую систему сопровождения сельских проектов и способствует развитию человеческого потенциала на территории региона.

, и.о. начальника отдела молодежных инициатив и социальной защиты Самарского государственного аграрного университета, представив проект «Ресурсный центр развития сельских инициатив – «Территория роста»» в номинации «Моя малая родина. Мой город, моё село». Проект направлен на создание центра поддержки молодежных инициатив в сельских территориях с образовательными, предпринимательскими и медиа-программами. Инициатива формирует устойчивую систему сопровождения сельских проектов и способствует развитию человеческого потенциала на территории региона. Тимофей Осипов, ученик гимназии №1 г. Новокуйбышевска, представив проект «Строки, ушедшие в вечность» в номинации «Моя малая родина. Мой город, моё село». Проект направлен на издание поэтического сборника выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга, и его использование в патриотическом воспитании молодежи. Инициатива сохраняет личную память о герое, усиливает эмоциональное восприятие истории и формирует уважительное отношение к защитникам Отечества.

Руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков отметил, что участие в финале открывает для участников не только этап защиты проектов, но и дальнейшие возможности развития инициатив в рамках системы постконкурсного сопровождения: «В этом году защиты проектов проходят в онлайн-формате, что позволяет подключиться финалистам из всех регионов страны. Каждый из них представляет свою инициативу экспертному сообществу, и для многих это становится важным профессиональным шагом и точкой роста. По итогам сезона победители и финалисты получают возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных, карьерных и партнерских программ. Для участников II возрастной категории ключевым событием станет торжественное награждение в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены в Елец – город молодежи 2026 года, где пройдет образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина», а также работа по доработке и сопровождению проектов вместе с экспертами и профессиональным сообществом. Для победителей предусмотрены стажировки, денежные премии и специальные призы партнеров конкурса. Победители I возрастной категории примут участие в междисциплинарной смене во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, где пройдет их итоговое награждение».

В рамках защиты финалистам дается до пяти минут, чтобы представить основную идею проекта, его значимость и практическую пользу. Затем участники переходят к ответам на вопросы экспертов, где оцениваются как проработанность решения, так и способность аргументированно реагировать на уточнения и менять ход рассуждений.

Защиты пройдут онлайн и будут доступны в записи в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» в социальной сети ВКонтакте. Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших этапах XXIII сезона проекта «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» можно на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.