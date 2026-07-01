В Самаре потратят 1 млн рублей на ведение соцсетей культурного навигатора Где все

В Самаре 1 июля 2026 года подвели итоги торгов по поиску подрядчика, который будет вести соцстети культурного навигатора "Где все". Делать это нужно будет в мессенджерах МАХ и Телеграм, а также в группе "ВКонтакте".

На это потратят 1 млн рублей (начальная стоимость закупки составляла 1,5 млн рублей). Контракт рассчитан до 25 декабря 2026 года.

Исполнитель должен будет рассказывать актуальную информацию о культурной жизни региона, одновременно осуществляя техподдержку каналов. Нужно будет освещать события, связанные с театром, кино, выставками, литературой, образовательными лекциями и мастер-классами, которые будут проходить в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Подрядчик также должен будет обеспечить прирост подписчиков не менее чем на 45 % до конца срока действия контракта, пишет СитиТраффик.