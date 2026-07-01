2 июля в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится День поэзии. Встреча пройдет в рамках летнего просветительского проекта «Молодежный проспект» и будет посвящена популяризации русской классической поэзии среди молодежи. 0+



Участниками поэтического марафона «Страницы русской поэзии» станут студенты Самарского университета и ПГУТИ, а также волонтеры культуры Добро.центра на базе библиотеки. Они будут декламировать стихи поэтов-юбиляров этого года. Прозвучат поэтические строки Николая Некрасова, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Николая Рубцова. Кроме того, стихотворения собственного сочинения представят молодые самарские поэты.



Для гостей встречи состоится лекция «Жизнь и творчество Есенина» от заведующей сектором молодежного чтения Татьяны Хаминой.

На протяжении всего вечера будет работать читальный зал на свежем воздухе, где можно познакомиться с библиотечным фондом, а также площадка популярных настольных игр.



На протяжении всего лета Молодежный проспект станет площадкой проведения Региональной молодежной акции «Губерния через культуру: разные - вМесте». На этот раз в рамках акции на встрече пройдут творческие мастер-классы по рисованию национальных орнаментов.

Адрес библиотеки: г. Самара, пр. Ленина, 14.

Фото: минкульт СО