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Проекты Самарской области вошли в число победителей третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ .

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30 июня состоялось заседание конкурсной комиссии с участием членов Всероссийского родительского комитета. На нём подвели итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и выбрали проекты, ставшие победителями.

30 июня состоялось заседание конкурсной комиссии с участием членов Всероссийского родительского комитета. На нём подвели итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и выбрали проекты, ставшие победителями. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов из 71 субъекта Российской Федерации. Так, девять проектов Самарской области получат гранты. Организатор конкурса — Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.
От Самарской области на конкурс было подано 135 заявок, допущены к экспертной оценке 90 из них. Победителями стали 9 проектов, они получат в совокупности более 7,7 млн рублей на реализацию инициатив по направлениям «Духовно-нравственное воспитание», «Эстетическое воспитание», «Научное познание», «Гражданское воспитание», «Физическое воспитание», «Патриотическое воспитание».
В числе победителей из Самарской области: средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Д. Н. Голосова села Русская Борковка с проектом «Память и голос поколений»; школа с углубленным изучением отдельных предметов №93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя» с проектом «Семья: культурный код сотрудничества»; лицей № 124 имени подполковника полиции Лазутина Д. А. города Самары с проектом  «Наследие архитектуры Поволжья в технологиях будущего»; средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино с проектом «Тропинками сказочных героев»; образовательный центр «Южный город» поселка Придорожный с проектом творческой мастерской «Доверие. Принятие»; средняя общеобразовательная школа пгт Волжский с проектом «Метеостанция – территория юных исследователей»; средняя общеобразовательная школа села Тепловка с проектом «Герои в объективе»; школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов города Самары с проектом «Наследники традиций»; основная общеобразовательная школа № 19 имени Героя Социалистического Труда А. С. Федотовой города Новокуйбышевска с проектом «Движение для всех: спорт, развитие, успех».
Всероссийский родительский комитет утвердил список победителей третьего Конкурса инициатив родительских сообществ, в него вошли 395 проектов из 71 региона Российской Федерации. Победители получат гранты на общую сумму более 399,4 млн рублей.
Общеобразовательные организации получат денежные премии на общую сумму более 297,9 млн рублей для реализации 273 проектов-победителей. Дошкольные образовательные организации получат в общей сложности более 62 млн рублей на реализацию 90 проектов. Общая сумма денежных премий для профессиональных образовательных организаций превышает 37,5 млн рублей на реализацию 31 проекта. Также в число победителей вошел 1 проект от вуза, реализующего программы среднего профессионального образования, которому будет предоставлен грант на сумму более 1,8 млн рублей.
Самое большое количество проектов-победителей в направлении «Патриотическое воспитание» — 90 заявок. По направлению «Духовно-нравственное воспитание» — 85, «Физическое воспитание» — 59, «Социализация подростков группы риска» — 35, «Трудовое воспитание» — 32, «Научное познание» — 29, «Гражданское воспитание» — 27, «Эстетическое воспитание» — 22, «Экологическое воспитание» — 16 проектов-победителей.
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства до 30 июля и смогут приступить к реализации своих проектов. Завершить их нужно до 15 ноября, а сдать отчетность родителям будет необходимо до 27 ноября 2026 года в системе «Электронный бюджет». 
На заседании конкурсной комиссии с участием членов Всероссийского родительского комитета также присутствовали: председатель Всероссийского родительского комитета, директор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «МДЦ «Артек» Константин Федоренко, секретарь Всероссийского родительского комитета, учитель начальных классов Ульяна Каретникова, руководитель кадрового агентства клуба «Эльбрус», эксперт РАНХИГС Алена Гейдт, директор МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара Игорь Бочков, начальник управления проектной деятельности Уральского государственного педагогического университета Ирина Грибан, руководитель образовательного учреждения «Детский технопарк «Кванториум Фотоника» Павел Крендель и другие. Всего в состав ВРК входит 53 человека, в том числе педагоги-психологи, предприниматели, руководители различных образовательных учреждений

 

Фото  Общества «Знание». 

 

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