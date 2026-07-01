Серию из 450 видеороликов по материалам кинохроники подготовят в Самаре к юбилею

АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» приступил к подготовке масштабного проекта - серии видеороликов, посвященных разным эпохам в истории Самары. В основу выпусков легли кадры, оцифрованные в рамках проекта «Город кинохроники». К 450‑летнему юбилею города планируется выпустить 450 одноминутных роликов - это станет особым подарком для Самары и ее жителей.



В коротких сюжетах предстанут не только известные самарцы и именитые гости города - например, бывший президент Франции Жак Ширак во время визита в Самару, - но и обычные жители: врачи, учителя, строители, работники культуры и сферы услуг. Так, первый выпуск рассказывает о Наташе Беловой - она летом 1967 года стала миллионным жителем Куйбышева. По словам кинодокументалистов, этот сюжет напоминает о том, что история города - это не только даты и события, но и судьбы людей.



Как подчеркнул директор АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» Александр Безуглов, Самарская студия кинохроники снимает самые важные события и мероприятия областной столицы, достопримечательности и виды города с начала XX века.



«Проект „Город кинохроники“ позволяет „говорить“ самой Самаре. Мы планируем создать 450 личных монологов города. За одну минуту Самара - город с волжским характером - доверительно расскажет зрителю свою историю: от рождения на берегу Волги до достижения космических высот. Мы хотим превратить хронику в исповедь, где каждый сюжет - это воспоминания, эмоции и мечты города», - отметил директор АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» Александр Безуглов.



Видеоролики будут публиковаться на ресурсах СМИ, начиная с 2027 года. Также в планах – показ выпусков кинохроники на общественных пространствах города, в настоящее время совместно с администрацией города прорабатываются различные варианты.



Празднование 450-летия Самары состоится в 2036 году. Соответствующий указ 9 июня 2026 года подписал Президент РФ Владимир Владимирович Путин. В сентябре 2026 года Самара отметит 440-летний юбилей.

Фото: пресс-служба администрации Самары