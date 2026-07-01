В регионе состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов

15 июля 2026 года региональный центр «Мой бизнес» совместно с проектом «Создано молодыми» от «Росмолодёжь. Предпринимай» проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Самарской области.

Участие в маркете позволит не только найти новых клиентов и получить прямую обратную связь, но и наладить деловые контакты с другими представителями молодёжного бизнес-сообщества региона.

«Поддержка молодёжного предпринимательства является одним из важных направлений развития региональной экономики, - подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными, а подобные площадки дают им отличный старт и прямой доступ к своей целевой аудитории».

Предприниматели могут представить на маркете самую разную продукцию: украшения и аксессуары, предметы декора и изделия ручной работы, одежду и мерч, сувениры, подарки, авторскую продукцию и другие товары, которые находят отклик у молодёжной аудитории.

К участию приглашаются самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Самарской области. Возраст представителя бренда - до 35 лет включительно. Участник должен являться непосредственным производителем представленной продукции.

Приём заявок осуществляется по ссылке до 8 июля включительно. Количество мест на маркете ограничено. Участники будут отобраны на конкурсной основе, при рассмотрении заявок будут учитываться соответствие критериям отбора, уникальность продукции и её востребованность у молодёжной аудитории.

В Самарской области поддержка молодежного бизнеса ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где молодые, начинающие предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки. Среди них: консультационные услуги, образовательные мероприятия, льготное финансирование, помощь в продвижении продукции, имущественная поддержка, выход на экспорт и др.

Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.