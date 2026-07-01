Я нашел ошибку
Главные новости:
 Сегодня, 1 июля, на вокзале Самара состоялась презентация двух новых современных отечественных электропоездов серии ЭП2ДМ, один из которых уже курсирует с 11 июня по маршруту Самара – Сызрань-I – Самара, а второй готовится «заступить» на данное направлен
На вокзале Самара состоялась презентация двух новых современных отечественных электропоездов
Современное модульное здание расширит возможности для оказания экстренной медицинской помощи пациентам Самарской городской клинической больницы 1 им.Н.И. Пирогова. 
В Самаре построят новое приёмное отделение больницы имени Пирогова 
В Самаре возле Вечного огня у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы прошли мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий.
Руководство областного ГУ МВД приняло участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий
15 июля 2026 года региональный центр «Мой бизнес» совместно с проектом «Создано молодыми» от «Росмолодёжь. Предпринимай» проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Самарской области. 
В регионе состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов
С 29 июня по 3 июля в Сухуме (Республика Абхазия) проходит V Международная школа педагогического мастерства.
Самарские педагоги принимают участие в Международной школе педагогического мастерства
АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» приступил к подготовке масштабного проекта - серии видеороликов, посвященных разным эпохам в истории Самары.
Серию из 450 видеороликов по материалам кинохроники подготовят в Самаре к юбилею
С 1 по 5 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт финал чемпионата по хоккею с шайбой среди ветеранов боевых действий.
Лёд для героев: команда ветеранов СВО «Мирные Люди» отправилась на чемпионат в Санкт-Петербург при поддержке «Выбора сильных»
Температура воздуха 2 июля в Самаре ночью +15, +17°С, днем +25, +27°С.
2 июля в регионе местами дождь, до +28°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.27
0.52
EUR 89.27
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Руководство областного ГУ МВД приняло участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий

134
В Самаре возле Вечного огня у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы прошли мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий.
В Самаре возле Вечного огня у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы прошли мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий.
В памятной церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал‑майор полиции Александр Афанасьев, первые лица региона, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, представители общественных и ветеранских организаций. Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти и уважения всем, кто с честью выполнял воинский долг, защищая интересы Родины, и внёс свой вклад в обеспечение безопасности стран,ы сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
15 июля 2026 года региональный центр «Мой бизнес» совместно с проектом «Создано молодыми» от «Росмолодёжь. Предпринимай» проводит маркет молодых предпринимателей и локальных брендов Самарской области. 
01 июля 2026, 16:47
В регионе состоится маркет молодых предпринимателей и локальных брендов
15 июля 2026 года региональный центр «Мой бизнес» совместно с проектом «Создано молодыми» от «Росмолодёжь. Предпринимай» проводит маркет молодых... Экономика
127
С 29 июня по 3 июля в Сухуме (Республика Абхазия) проходит V Международная школа педагогического мастерства.
01 июля 2026, 16:35
Самарские педагоги принимают участие в Международной школе педагогического мастерства
С 29 июня по 3 июля в Сухуме (Республика Абхазия) проходит V Международная школа педагогического мастерства. Образование
129
АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» приступил к подготовке масштабного проекта - серии видеороликов, посвященных разным эпохам в истории Самары.
01 июля 2026, 16:29
Серию из 450 видеороликов по материалам кинохроники подготовят в Самаре к юбилею
АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» приступил к подготовке масштабного проекта - серии видеороликов, посвященных разным эпохам в истории... Общество
153
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
282
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
473
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026  21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
659
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026  18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
704
Вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства обсудили во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Его провел Губернатор Вячеслав Федорищев.
30 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области
592
Весь список