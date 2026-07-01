Руководство областного ГУ МВД приняло участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий

Руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий.

В Самаре возле Вечного огня у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы прошли мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий.

В памятной церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал‑майор полиции Александр Афанасьев, первые лица региона, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, представители общественных и ветеранских организаций. Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти и уважения всем, кто с честью выполнял воинский долг, защищая интересы Родины, и внёс свой вклад в обеспечение безопасности стран,ы сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области