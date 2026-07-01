Сегодня, 1 июля, на вокзале Самара состоялась презентация двух новых современных отечественных электропоездов серии ЭП2ДМ, один из которых уже курсирует с 11 июня по маршруту Самара – Сызрань-I – Самара, а второй готовится «заступить» на данное направление после прохождения обкатки.

В презентации электропоезда приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и первый заместитель Губернатора Самарской области Виталий Шабалатов.

Благодаря тесному взаимодействию с Правительством Самарской области, обновляется подвижной состав, повышается качество обслуживания пассажиров. Все эти усилия – наши общие с Правительством проекты, обеспечили стабильное присутствие Самарской области в десятке лучших субъектов России по динамике пригородных перевозок, и мы планируем достичь рекордного показателя – 10 миллионов перевезенных пассажиров. Считаю, что железнодорожный транспорт должен стать основой транспортного каркаса Самарской области, – отметил Вячеслав Дмитриев.

В современном электропоезде применён ряд решений для повышения безопасности и комфорта:

Электропоезд курсирует в составе 8 вагонов, общая вместимость 1372 человека, 818 посадочных мест.

Поезд оснащён системами автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

Улучшена эргономика кресел, установлены USB-разъёмы для зарядки устройств, а также системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Вся необходимая информация отображается на жидкокристаллических табло.

Поезд полностью адаптирован для маломобильных граждан. В головных вагонах есть электрические подъёмники, расширенные санитарные комнаты со всеми необходимыми элементами.

Для активного отдыха: в головных вагонах предусмотрены специализированные места для провоза спортивного инвентаря (велосипедов, лыж), сообщает пресс-служба КбшЖД.