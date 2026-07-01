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Выборы в Самарской области

Выездное заседание комитета Госдумы по строительству и ЖКХ состоялось в Самаре 

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В среду, 1 июля 2026 года, комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству работал в Самаре. 

В среду, 1 июля 2026 года, комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству работал в Самаре. 
Здесь, на площадке Правительства Самарской области, прошло выездное заседание Комитета под руководством его председателя Сергея Пахомова и первого заместителя Губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.  
В работе сессии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, заместитель председателя Комитета Сергей Колунов, члены комитета Роман Лябихов и Илья Вольфсон, врио министра строительства Самарской области Александр Фомин, министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань, министр градостроительной политики области Екатерина Семенова, руководители ресурсоснабжающих организаций, общественных объединений, депутаты Самарской Губернской Думы. 
Участники обсудили широкий круг вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, включающий в себя реализацию программы комплексного развития территорий, обеспечение надлежащего содержания и замены лифтов, повышения платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг, совершенствования механизма концессионных соглашений, реформу рынка управления многоквартирными домами и контроля за деятельностью управляющих организаций. 
Открывая заседание, Виталий Шабалатов поблагодарил коллег из Государственной Думы за возможность обсудить проблемы, важные для региона, страны и каждого конкретного человека, на самарской земле. 

«Площадка, которую вы выбрали для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере строительства и ЖКХ, является, в определенном смысле, идеальной, поскольку у нас, во-первых динамично развивается городская агломерация, во-вторых, мы приступили к активной стадии реализации проектов комплексного развития территорий. Кроме того,  у нас широко представлены концессии, уникальной является ситуация с фондом капремонта:  количество многоквартирных домов значительно превышает аналогичный показатель во  многих других городах-миллионниках. 
При этом мы хорошо понимаем, что многие вопросы невозможно решить исключительно на региональном уровне. Они требуют постоянного диалога между федеральным центром, регионами, профессиональным сообществом и бизнесом.
Именно поэтому формат сегодняшнего заседания особенно ценен. За одним столом собрались представители законодательной и исполнительной власти, отраслевые эксперты, крупнейшие ресурсоснабжающие организации и участники строительного комплекса. 
Уверен, такой состав позволит провести продуктивный диалог и сформулировать предложения, которые будут иметь практическое значение.
Самарская область готова не только обозначить существующие проблемы, но и представить собственный опыт по их решению. А также познакомиться с лучшими практиками коллег, совместно выработать решения, которые помогут совершенствовать федеральное законодательство и сделают отрасль более эффективной», – отметил Виталий Шабалатов.
Строительство, развитие территорий и жилищно-коммунальное хозяйство – сферы, напрямую влияющие на качество жизни людей. Именно поэтому как исполнительная, так и законодательная ветвь власти уделяют им особое внимание. 
«Благодарю Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, председателя  Правительства Самарской области Виталия Шабалатова и команду региона за организацию встречи и предметный разговор. Опыт регионов – это база, без которой невозможно совершенствовать федеральное законодательство. Любой закон должен быть выверен практикой. А главная задача у нас общая — повышать качество жизни людей: чтобы в каждом доме было тепло и светло, работали лифты, коммунальные услуги были доступными, а управляющие компании – прозрачными и ответственными. Именно ради этого мы работаем», – подчеркнул председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. 
Первый заместитель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил в своем выступлении: «В течение длительного времени в регионе сохранялась высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, были сложности с реализацией концессионных соглашений и качеством управления многоквартирными домами. Все это подтверждалось обращениями граждан, в том числе и ко мне, как депутату, представляющему Самарскую область в Государственной думе. Сейчас этих обращения стало гораздо меньше. В последние годы, после смены руководства региона, видно, что ситуация меняется в положительную сторону. Это видно в том числе и по сокращению жалоб. Губернатором и Правительством области решена задача реструктуризации задолженностей. Поставлена задача пересмотреть подходы к концессионным соглашениям, которые ранее наносили ущерб экономике региона. 
Региону удалось привлечь федеральные средства на модернизацию систем теплоснабжения, строительству и реконструкции объектов водоотведения в Самаре, Тольятти и Сызрани. Идет адресная работа с лифтовым хозяйством. На региональном уровне системно работают проекты «Школа ЖКХ» и «Мой дом». По итогам этой работы Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по реализации лучших практик управления МКД. Регион стал положительным примером по многим направлениям. 
И, конечно, как представители законодательной власти, мы заинтересованы в обобщении полученного здесь опыта для совершенствования федерального регулирования, которые помогут как Самарской области, так и другим субъектам Российской Федерации».
В ходе заседания министры регионального правительства озвучили конкретные предложения по изменениям в законодательстве, касающимся комплексного развития территорий, реализации концессионных соглашений и регулирования деятельности управляющих компаний. Как подчеркнул Сергей Пахомов, все инициативы будут внимательно рассмотрены на федеральном уровне.

 

Фото:   Волжская коммуна

Теги: Самара

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