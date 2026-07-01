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Полицейские и общественники региона ко Дню ветеранов боевых действий провели урок мужества для молодежи, 

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В День ветеранов боевых действий в Самарской области проходит серия мероприятий, призванных сохранить историческую память и укрепить связь поколений.

В День ветеранов боевых действий в Самарской области проходит серия мероприятий, призванных сохранить историческую память и укрепить связь поколений.

Так, в Чапаевске полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали для юношей и девушек урок мужества.

В ходе встречи ребята узнали о подвигах земляков, принимавших участие в различных военных конфликтах, смогли задать вопросы ветеранам и по-новому взглянуть на значение воинской службы и гражданского долга. Мероприятие завершилось трогательной акцией памяти: полицейские и студенты возложили цветы к могилам воинов на Аллее Славы.

Этот жест стал искренней данью уважения тем, кто уже не сможет рассказать свою историю, но навсегда останется в сердцах потомков как пример беззаветного служения Родине, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

 

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