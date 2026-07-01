Названы приводящие к блокировке счетов комментарии при переводах

Отправители часто сопровождают платеж забавными комментариями, но иногда они могут привести к блокировке и проверке счета. Об этом специалисты Роскачества предупредили в среду, 1 июля, пишут "Известия".

Эксперты отметили, что пользователи иногда сами привлекают к себе внимание службы безопасности банка, оставляя «токсичные» комментарии. К ним относятся намеки на незаконную деятельность, когда в комментариях пишут фразы вроде «на взрывчатку» или «взятка», уточняет 360.ru.

«Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, а в отдельных случаях — привлечением правоохранительных и следственных органов. <...> При негативном сценарии банк может просто занести такого клиента-шутника в черный список и отказать в обслуживании», — объяснили в Роскачестве в беседе с Lenta.Ru.

Внимание службы безопасности могут привлечь и переводы, связанные с коммерческой деятельностью. Эксперты пояснили, что нередко самозанятые в интернете настойчиво просят клиентов вообще ничего не указывать в комментариях при оплате, чтобы скрыть свои доходы и уйти от уплаты налогов.

«Само по себе наличие или отсутствие комментария — это далеко не единственный фактор, по которому алгоритмы вычисляют нелегальных предпринимателей. Кредитные организации оценивают профиль клиента комплексно: они смотрят на регулярность поступлений, количество ежедневных транзакций, суммы переводов, а также анализируют суммы налогов, которые получатель отчисляет (или не отчисляет) регулярно», — объяснили в ведомстве.

В Роскачестве рекомендовали россиянам при переводе использовать нейтральные бытовые формулировки, передает НСН.