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Стартовала ежегодная акция «Самара в движении»

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1 июля стартовал ежегодный проект департамента физической культуры и спорта администрации Самары «Самара в движении».

1 июля стартовал ежегодный проект департамента физической культуры и спорта администрации Самары «Самара в движении». Каждый день в парках и на набережных Самары все желающие смогут заниматься физической культурой и спортом под руководством профессиональных инструкторов самарских фитнес-клубов и спортивных организаций.

«Самара в движении» - это:

силовые тренировки
растяжка и аэробика
йога
зумба
ушу
настольный теннис
бокс
баскетбол
футбол
регби
флаинг диск
аджилити
ритм-симулятор
выходные с ГТО
и другое!

Основные площадки:

парк имени Юрия Гагарина
парк 50-летия Октября (парк Металлургов)
набережная Волги, Первомайский спуск
набережная Волги, Ленинградский спуск

Выбирайте интересное направление и удобное место проведения, узнавайте расписание и приходите на тренировки!

Теги: Самара

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