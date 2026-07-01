Стартовала ежегодная акция «Самара в движении»

1 июля стартовал ежегодный проект департамента физической культуры и спорта администрации Самары «Самара в движении». Каждый день в парках и на набережных Самары все желающие смогут заниматься физической культурой и спортом под руководством профессиональных инструкторов самарских фитнес-клубов и спортивных организаций.
«Самара в движении» - это:
силовые тренировки
растяжка и аэробика
йога
зумба
ушу
настольный теннис
бокс
баскетбол
футбол
регби
флаинг диск
аджилити
ритм-симулятор
выходные с ГТО
и другое!
Основные площадки:
парк имени Юрия Гагарина
парк 50-летия Октября (парк Металлургов)
набережная Волги, Первомайский спуск
набережная Волги, Ленинградский спуск
Выбирайте интересное направление и удобное место проведения, узнавайте расписание и приходите на тренировки!