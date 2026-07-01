Стартовала ежегодная акция «Самара в движении»

1 июля стартовал ежегодный проект департамента физической культуры и спорта администрации Самары «Самара в движении». Каждый день в парках и на набережных Самары все желающие смогут заниматься физической культурой и спортом под руководством профессиональных инструкторов самарских фитнес-клубов и спортивных организаций.

«Самара в движении» - это:

силовые тренировки

растяжка и аэробика

йога

зумба

ушу

настольный теннис

бокс

баскетбол

футбол

регби

флаинг диск

аджилити

ритм-симулятор

выходные с ГТО

и другое!

Основные площадки:

парк имени Юрия Гагарина

парк 50-летия Октября (парк Металлургов)

набережная Волги, Первомайский спуск

набережная Волги, Ленинградский спуск

Выбирайте интересное направление и удобное место проведения, узнавайте расписание и приходите на тренировки!