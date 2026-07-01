Самарская область – в числе победителей конкурса «Регион добрых дел».

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, на что направят средства, полученные за победу области в конкурсе "Регион добрых дел":

"Регион получит 7 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства направим на реализацию программы «Мы вместе можем больше»:

– Обновим три Добро.Центра: в Безенчукском районе, селе Кошки и в Самаре;

– проведем обучения для волонтёров и координаторов;

– организуем форумы, акции, проведем региональную премию «Волжское сердце» и медиапроект «Неслучайные истории».

Мероприятия охватят не менее 16 тысяч жителей области, а обучение пройдут более 600 волонтёров и специалистов. Старт программы – февраль 2027 года.

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества прошел в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Более 286 тысяч жителей Самарской области уже занимаются волонтерством, в регионе работают 25 Добро.Центров.

Спасибо всем, кто вносит вклад в развитие добровольчества. Вместе мы можем сделать ещё больше добрых дел!"

Фото: Вячеслав Федорищев