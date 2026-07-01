Самарские педагоги принимают участие в Международной школе педагогического мастерства

С 29 июня по 3 июля в Сухуме (Республика Абхазия) проходит V Международная школа педагогического мастерства. В этом году к проекту впервые присоединились самарские педагоги – это стало возможным благодаря соглашению об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, обмене опытом в культуре, образовании и спорте, заключенном между Самарой и Сухумом в 2025 году.



В рамках Международной школы педагогического мастерства самарские педагоги представляют свои уникальные образовательные наработки. Методист Центра развития образования Ксения Попова уже провела для участников мастер-классы по направлению «Воспитатели», руководитель Центра детского творчества «Металлург» Маргарита Анохина поделится секретами дополнительного образования, а председатель окружного учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы, кандидат педагогических наук Валентина Рамзаева выступит в направлении «Русский язык».



«Мой педагогический стаж - 25 лет, за это время убедилась: чтобы увлечь ребенка, нужно говорить на понятном ему языке. Поэтому на своем мастер‑классе по направлению «Начальные классы» покажу коллегам, как с помощью текстографики, инфографики и инструментов искусственного интеллекта можно пробудить в детях интерес к чтению. Расскажу, как использовать пиктограммы на уроках окружающего мира, - поделилась заместитель директора по учебно‑воспитательной работе школы № 112, учитель начальных классов, региональный методист городского округа Самара Ирина Симонова. – Благодарю Ивана Николаевича Носкова за возможность участия в подобных мероприятиях. У каждого педагога свой подход к подаче материала ребенку. Уверена, идеи, которыми мы здесь обменяемся, помогут сделать уроки для самарских школьников ярче и современнее».





Фото: пресс-служба администрации Самары