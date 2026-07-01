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Лёд для героев: команда ветеранов СВО «Мирные Люди» отправилась на чемпионат в Санкт-Петербург при поддержке «Выбора сильных»
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Выборы в Самарской области

Лёд для героев: команда ветеранов СВО «Мирные Люди» отправилась на чемпионат в Санкт-Петербург при поддержке «Выбора сильных»

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С 1 по 5 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт финал чемпионата по хоккею с шайбой среди ветеранов боевых действий.

С 1 по 5 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт финал чемпионата по хоккею с шайбой среди ветеранов боевых действий. Самарскую область на этих соревнованиях представит команда «Мирные Люди» — ветераны специальной военной операции, проходившие службу в Вооружённых силах РФ, подразделениях МВД, Росгвардии и ФСБ.

Путёвку на финал они заслужили после успешного выступления в отборочных турах. И теперь у них есть шанс побороться за титул чемпиона. Но чтобы оказаться на льду северной столицы, команде нужна была поддержка.
За помощью ветераны обратились к координатору федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» в Самарской области, депутату Александру Живайкину. Он оперативно откликнулся, и команда отправилась на соревнования.
«Ко мне обратились с просьбой помочь отправить команду по хоккею "Мирные Люди" из Самары на важные соревнования в Санкт-Петербург, — рассказал Александр Живайкин. — Эта команда состоит из ветеранов СВО, и для них хоккей — шанс вернуться к активной жизни и объединиться. Я верю, что спорт помогает поддерживать интерес к активной жизни. Мы должны поддерживать тех, кто защищал нашу страну. Я рад сообщить, что команда отправилась на соревнования, и желаю им удачи!»
Представитель команды, помощник командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армией Виталий Попов, поделился историей подготовки: «Все ребята раньше или занимались хоккеем в спортшколах, или выступали за команды в Ночной хоккейной лиге и других любительских лигах. Когда появилась возможность поиграть в хоккей на льду Дворца спорта в Самаре, мы мгновенно откликнулись на предложение. Хоккей для нас — это не просто спорт. Это возможность снова почувствовать плечо товарища, быть в команде, жить активной жизнью».
Александр Живайкин отметил, что поддержка ветеранов — одно из ключевых направлений его работы: «Недавно я участвовал в программе переподготовки "Тренер по адаптивной физической культуре". Это важно для меня как координатора проекта "Выбор сильных". Наши ветераны учатся побеждать в мирной жизни, и это достойно уважения. Спорт помогает им адаптироваться, находить новые смыслы и двигаться дальше. И наша задача — быть рядом».
Напомним, что проект «Выбор сильных» реализуется при поддержке «Единой России» и направлен на развитие массового спорта, патриотическое воспитание и помощь тем, кто защищал интересы страны. В Самарской области под руководством Александра Живайкина проект объединяет десятки инициатив — от открытия новых спортивных залов до поддержки ветеранских команд.
Ветераны «Мирных Людей» уже прибыли в Санкт-Петербург. Впереди — дни напряжённых игр, ледовых баталий и борьбы за главный трофей. Но даже если результат окажется не самым высоким, для них главная победа уже случилась: они снова в строю, на льду, в одной команде. А это — сильнее любых медалей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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