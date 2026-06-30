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Президиум регполитсовета «Единой России» утвердил списки кандидатов в Самарскую Губернскую Думу

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Расширенное заседание ПРПС Самарского реготделения партии состоялось под председательством Секретаря регионального отделения, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Расширенное заседание ПРПС Самарского реготделения партии состоялось под председательством Секретаря регионального отделения, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Открывая мероприятие, глава региона поприветствовал обновленный состав Президиума, сформированный по итогам конференции регионального отделения, состоявшейся 18 июня.

Вячеслав Федорищев также подчеркнул важность решений, принятых на XXIII Съезде партии «Единая Россия», который прошел 28 июня в Москве.  

«На съезде Президент обозначил основные задачи Партии на ближайшее время и на перспективу. Утверждены кандидаты в Государственную Думу РФ девятого созыва по одномандатным округам и региональным группам. Сегодня нам предстоит провести голосование по составу общеобластного списка в губернскую думу, оформить итоговый список кандидатов предварительного голосования в Самарскую Губернскую Думу восьмого созыва по территориальным группам и одномандатным округам», — заявил Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания члены Президиума провели тайное голосование по определению общеобластной части списка кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В бюллетень для голосования включены три кандидатуры: Вячеслав Федорищев, Александр Колсанов и Максим Девятов.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил: «Наши лидеры списка — замечательные люди. И Максим Девятов — Герой России, и ректор СамГМУ Александр Колсанов, и, конечно же, наш губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев. Желаю им успехов и удачного прохождения всех выборных процедур!»

Секретарь регионального отделения, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал акцент на важности момента: «Мы с вами определяем, кто будет представлять партию "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе. Переоценивать значимость этого выбора нельзя. Потому что областная дума - это место, где принимаются ключевые решения, вносятся изменения в законы. Это очень ответственная работа».

Сенатор РФ, заместитель секретаря регионального отделения партии, член Президума регполитсовета Марина Сидухина подчеркнула, что депутатами седьмого созыва губернской думы было принято много законопроектов и законов, направленных на улучшение жизни жителей региона. Она выразила надежду, что восьмой созыв регионального парламента будет не менее эффективен.

Кроме того, согласованы кандидатуры для выдвижения от «Единой России» на 34 дополнительных выборах депутатов Собраний представителей в 31 сельском и 3 городских поселениях 19 муниципальных районов Самарской области. Всего замещению подлежат 37 мандатов.

Напомним, что окончательное выдвижение кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы запланировано на 10 июля 2026 года в рамках второго этапа Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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