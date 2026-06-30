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 «Земский фельдшер»: Ставропольская больница привлекла фельдшера со стажем экстренной службы

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Фельдшер Наталья Гущина трудоустроилась в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор»/ «Земский фельдшер».

Фельдшер Наталья Гущина трудоустроилась в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор»/ «Земский фельдшер». Она имеет опыт работы в службе скорой помощи и теперь трудится в амбулатории села Васильевка.

Решение устроиться в Ставропольскую больницу было связано с удобным расположением: село находится недалеко от приобретенного дома в г.Жигулевске. В амбулатории работают два терапевта, стоматолог, педиатр, фельдшер и участковые медсёстры – это полноценное подразделение, где оказывается широкий спектр первичной помощи.

«Опыт на "скорой"дал мне уверенность в своих силах. Я знаю, как действовать в любой ситуации, не боюсь сложных вызовов. Сейчас в мои обязанности входят обслуживание неотложных вызовов, выписка лекарств и проведение диспансеризации. Коллектив здесь дружный, пациенты приняли хорошо, и я чувствую себя на своём месте», – отметила специалист.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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