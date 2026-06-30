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Губернатор Вячеслав Федорищев поручил ускорить оказание помощи жителям многоквартирного дома в Сызрани, пострадавшим от БПЛА

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Сегодня, 30 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан и дал поручения по их отработке.

Сегодня, 30 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан и дал поручения по их отработке.

В начале совещания глава региона уделил особое внимание ситуации, в которой оказались жители многоквартирного дома в Сызрани, пострадавшего в результате атаки БПЛА в апреле текущего года.

Вячеслав Федорищев отметил, что людям, лишившимся жилья и имущества, длительное время не давали понимания о получении помощи. Глава региона подверг критике работу ответственных: «Люди не понимали, будет так или так. Это ответственность главы Сызрани, это ответственность профильного министра».

В ходе совещания губернатор сообщил, что подготовлено постановление Правительства Самарской области о выделении средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим, и поручил первому заместителю Губернатора – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову принять документ в кратчайшие сроки и обеспечить выплаты жителям.

 

Фото?   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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