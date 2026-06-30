В Самаре обсудили взаимодействие администрации города с Движением Первых

29 июня в администрации города Самары состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». Участники встречи обсудили развитие местного отделения, итоги реализации ключевых проектов и дальнейшие направления совместной работы.



С основным докладом о деятельности местного отделения Движения Первых городского округа Самара в 2026 году выступил председатель Совета местного отделения Даниил Сиднев. Он представил результаты работы организации, рассказал о развитии первичных отделений, реализации федеральных и региональных проектов. Один из них – Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0.». По итогам регионального этапа команда «Авангард-Самара» заняла первое место в средней возрастной категории и второе - в старшей возрастной категории. В специальной категории Самару представил отряд «ВСК Вымпел», который занял третье место, а в младшей категории честь города защищала команда школы №26.



Еще одним вопросом повестки стали итоги конкурса первичных отделений Движения Первых. Команда ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)» стала победителем состязания и получила грант в размере 1 млн рублей на развитие деятельности первичного отделения. В ходе выступления куратор первичного отделения Вячеслав Наземкин поделился опытом и успешными практиками организации работы с детьми и молодежью. О деятельности Советов Первых на муниципальном и региональном уровнях рассказала председатель Совета Первых местного отделения Движения Первых города Самары, ученица школы №12 Василиса Лехина.



Подводя итоги заседания, заместитель главы города Самары Ольга Слесарева отметила необходимость дальнейшего взаимодействия органов местного самоуправления, образовательных организаций и Движения Первых. В том числе в рамках подготовки к 440-летию Самары.





Фото: пресс-служба администрации Самары