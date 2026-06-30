В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят 15,6 км региональных трасс, ведущих к особо охраняемым природным территориям. В нормативное состояние будут приведены маршруты к национальному парку «Бузулукский бор», памятникам природы «Гора Красная», «Старобинарадский бор» и «Урочище Монастырская гора».

Национальный парк «Бузулукский бор» — это уникальный реликтовый лесной массив возрастом около 10 тысяч лет. Он расположен на территории Борского, Богатовского и Нефтегорского районов Самарской области и является крупнейшим сосновым бором в степной зоне Евразии, где сохранились деревья-долгожители в возрасте 300–350 лет.

В этом году на подъезде к национальному парку отремонтируют более 5 км дорог Кинель — Богатое — Борское (2,76 км) и «Отрадный — Богатое» — Борское (2,7 км), расположенных в Борском районе. Сейчас на участках укладывают асфальт, строят тротуары и монтируют освещение. Работы планируется завершить до 1 сентября 2026 года. Обе дороги проходят через районный центр - село Борское.

В Волжском районе уже закончен ремонт 9,1 км покрытия трассы Волжский — Курумоч — «Урал». Дорога входит в маршрут движения к памятнику природы регионального значения «Старобинарадский бор», который является самым крупным лесным массивом западной части Самарской области с вековыми соснами и живописными озёрами.

На маршрутах к особо охраняемым природным территориям отремонтируют и искусственные сооружения. Так, в Красноярском районе ведется ремонт моста через реку Сок, расположенном на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Мост расположен на маршруте движения к памятнику природы «Гора Красная» — геологическому обнажению высотой около 200 метров, склон которого покрыт редкими растениями, занесёнными в Красную книгу. По государственному контракту ремонт моста должен быть завершен до 1 ноября 2026 года.

В Сызранском районе завершается ремонт путепровода через автомобильную дорогу Москва — Самара на трассе «Обход города Сызрань». Искусственное сооружение ведет к урочищу «Монастырская гора» — памятника природы площадью более 190 Га. Здесь находятся три санатория-профилактория и источник минеральной воды.