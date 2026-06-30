В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для посетителей и пациентов.
В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области М.Ю. Ламонов провел выездной прием по обращению граждан о расселении из аварийного дома
В Самаре состоялся выездной прием по обращению граждан о расселении из аварийного дома
В Сызрани учащиеся третьего курса, осваивающие специальность «правоохранительная деятельность», под руководством сотрудников отдела дознания Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» вышли на улицы города, чтобы рассказать жителям о правилах бе
Полицейские и волонтеры провели с жителями региона беседы по кибербезопасности
2 июля в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» доктора исторических наук, профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой.
СОХМ приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой
Как не оказаться в больнице, напомнил врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:
Советы детского самарского травматолога: как провести лето безопасно
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
В Самаре поздравили выпускников первого инженерно-технического класса
В Самаре поздравили выпускников первого инженерно-технического класса
Кравцов: ЕГЭ-2026 прошёл в штатном режиме
Кравцов: ЕГЭ-2026 прошёл в штатном режиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.75
0.69
EUR 88.65
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы

295
В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят 15,6 км региональных трасс, ведущих к особо охраняемым природным территориям. В нормативное состояние будут приведены маршруты к национальному парку «Бузулукский бор», памятникам природы «Гора Красная», «Старобинарадский бор» и «Урочище Монастырская гора».

Национальный парк «Бузулукский бор» — это уникальный реликтовый лесной массив возрастом около 10 тысяч лет. Он расположен на территории Борского, Богатовского и Нефтегорского районов Самарской области и является крупнейшим сосновым бором в степной зоне Евразии, где сохранились деревья-долгожители в возрасте 300–350 лет.

В этом году на подъезде к национальному парку отремонтируют более 5 км дорог   Кинель — Богатое — Борское (2,76 км) и «Отрадный — Богатое» — Борское (2,7 км), расположенных в Борском районе. Сейчас на участках укладывают асфальт, строят тротуары и монтируют освещение. Работы планируется завершить до 1 сентября 2026 года. Обе дороги проходят через районный центр - село Борское.

В Волжском районе уже закончен ремонт 9,1 км покрытия трассы Волжский — Курумоч — «Урал». Дорога входит в маршрут движения к памятнику природы регионального значения «Старобинарадский бор», который является самым крупным лесным массивом западной части Самарской области с вековыми соснами и живописными озёрами.

На маршрутах к особо охраняемым природным территориям отремонтируют и искусственные сооружения. Так, в Красноярском районе ведется ремонт моста через реку Сок, расположенном на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Мост расположен на маршруте движения к памятнику природы «Гора Красная» — геологическому обнажению высотой около 200 метров, склон которого покрыт редкими растениями, занесёнными в Красную книгу. По государственному контракту ремонт моста должен быть завершен до 1 ноября 2026 года.

В Сызранском районе завершается ремонт путепровода через автомобильную дорогу Москва — Самара на трассе «Обход города Сызрань». Искусственное сооружение ведет к урочищу «Монастырская гора» — памятника природы площадью более 190 Га. Здесь находятся три санатория-профилактория и источник минеральной воды.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
28 июня 2026, 12:46
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
Ночью 29 июня в западных районах области сильный дождь. Общество
1726
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026, 13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
Для личностного и профессионального роста молодых людей у нас есть все возможности. Самарская область обладает мощной научно-образовательной базой и огромным... Общество
1315
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026, 12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
Для гостей были подготовлены мастер-классы, интерактивные площадки, соревнования, тренинги, ярмарка вакансий и презентации образовательных организаций Самары.
Общество
1765

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы
30 июня 2026  13:11
В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы
287
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
28 июня 2026  12:46
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
1726
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
1315
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
1764
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
792
Весь список