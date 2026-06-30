Советы детского самарского травматолога: как провести лето безопасно

Лето - это время незабываемых впечатлений и, конечно, приключений. Дети мечтают покорить вершину дерева, научиться новому трюку на велосипеде, промчаться по улицам на самокате, обгоняя друзей, снять новый тренд для соцсетей. Как реализовать задуманное и не оказаться в больнице, напомнил главный внештатный детский травматолог-ортопед г.о. Самара министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:



"В летний период детей подстерегает множество опасностей: от травм при езде на электросамокатах и велосипедах до дорожно-транспортных происшествий, рисков, связанных с открытыми окнами, водоемами, а также опасных увлечений вроде зацепинга, руфинга и участия в модных челленджах. С приходом летних каникул, количество обращений пациентов с травмами различной степени тяжести значительно возрастает.



Наиболее распространенные травмы летом — это уличные и бытовые. Серьезные повреждения, требующие длительного лечения и восстановления, дети часто получают, катаясь на электросамокатах, велосипедах или попадая в ДТП. Среди распространенных диагнозов: ушибы, ссадины, переломы, сотрясения мозга и другие травмы, полученные во время движения на различных транспортных средствах.



Для минимизации рисков необходимо:



обучать детей правилам дорожного движения

обозначать безопасные места для катания и допустимые скорости

важно подбирать транспортные средства, соответствующие возрасту ребенка

обязательно использовать защитную экипировку, включая шлем, наколенники и налокотники.



Также в печальную статистику входят падения с высоты. Основная причина таких травм у малышей — недостаточно безопасная среда и отсутствие родительского контроля. Родителям следует помнить, что нельзя оставлять детей без присмотра у открытых окон. Москитная сетка не является надежным барьером и не выдерживает вес ребенка. Рекомендуется устанавливать специальные детские замки на окна или снимать ручки с рам.



У подростков на первый план выходят психологические факторы риска: неразделенная любовь, трудности в учебе и отношениях, конфликты с родителями, а также влияние алкоголя, психотропных веществ и слепое подражание модным трендам, таким как руфинг, зацепинг и съемка опасных видео. Родителям стоит более активно участвовать в жизни подростков, напоминая, что рискованные игры и эффектное видео не стоят здоровья и благополучия.



Нельзя забывать и об опасности оставлять детей одних в машине. В жаркий день салон автомобиля может раскалиться до критических температур, что может привести к потере сознания, нарушениям сердечного ритма и другим необратимым последствиям для здоровья.



Помните: большинство травм можно избежать, соблюдая простые правила техники безопасности. Родителям необходимо устранить травмоопасные ситуации и обучить детей основам профилактики травматизма".

Фото: минздрав СО