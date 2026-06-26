Самарцев приглашают пройти профилактический осмотр на набережной

2 июля с 10:00 до 14:00 на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи. Кроме того, сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области расскажут участникам акции о правилах безопасного поведения у водоемов.



Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Самарской области ежегодно выявляется более 2000 новых случаев. Лето – время повышенного риска из-за активного солнца, но ранняя диагностика спасает жизни! Приходите проверить кожу и узнайте, как обезопасить себя.



Жители смогут:

пройти бесплатный осмотр у врача-онколога и врача-дерматолога

получить консультацию по профилактике рака кожи

узнать полезную информацию об уходе за кожей, ранней диагностике и факторах риска рака.

Фото: минздрав СО