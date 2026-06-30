В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по триатлону

На набережной Автозаводского района Тольятти в течение двух дней проходили открытый чемпионат и первенство Самарской области по триатлону в спринте.

На старт личных дистанций и эстафетной гонки вышли 200 спортсменов из Самарской области, а также гости из Башкортостана, Татарстана, Белгородской, Саратовской, Ульяновской области, Московской области и Москвы.

Среди участников - начинающие спортсмены от 10 лет и старше, любители спорта и настоящие профессионалы. В их числе - победитель Всемирной универсиады по плаванию Александр Кудашев, победитель международных соревнований по триатлону среди слабовидящих спортсменов Андрей Буков и его гид, участник Олимпийских игр Игорь Полянский, и другие.