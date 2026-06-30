Полицейские и волонтеры провели с жителями региона беседы по кибербезопасности

В Сызрани учащиеся третьего курса, осваивающие специальность «правоохранительная деятельность», под руководством сотрудников отдела дознания Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» вышли на улицы города, чтобы рассказать жителям о правилах безопасного поведения в сети Интернет.

Вместе с сотрудниками полиции волонтёры знакомили горожан с актуальными мошенническими схемами, объясняли, как распознать аферистов и не попасться на уловки злоумышленников.

В ходе акции прохожим вручали памятки с подробной информацией, а также напоминали о важных мерах предосторожности, в том числе о том, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, которые могут привести к установке вредоносных приложений, или передавать свои персональные данные незнакомцам.

В завершение мероприятия организаторы подчеркнули, что злоумышленники непрерывно совершенствуют свои методы, поэтому гражданам крайне важно проявлять бдительность, отметив, что только совместными усилиями можно противостоять мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области