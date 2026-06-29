В Сызрани транспортные полицейские приняли участие в общероссийской акции «Время НЕзависимых»

В рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели профилактические мероприятия с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере Сызранского района.

В пришкольных лагерях образовательных организаций города Сызрани организованы мероприятия, целью которых является повышение правовой грамотности, а также вовлеченности молодежи в противодействие незаконному обороту наркотиков, информирование аудитории о рисках и способах профилактики.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, их пагубном влиянии на молодой подрастающий организм, о том, к каким печальным последствиям может привести наркотическая зависимость. Правоохранители объяснили, почему важно сказать наркотикам «нет», какие правовые последствия ждут несовершеннолетних за хранение и распространение запрещённых веществ.

В детском лагере «Дружные ребята» сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков провел беседу со школьниками, напомнил об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, привел примеры, как злоумышленники вовлекают посредством интернета молодых ребят в противозаконную деятельность по сбыту наркотических средств.

На каждом мероприятии ребята активно участвовали в беседе, задавали вопросы транспортным полицейским и получали ответы на все интересующие их вопросы.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте